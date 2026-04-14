Тұрғын үй көмегін көрсету ережелері өзгерді
Енді тұрғын үй көмегі "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы көрсетіледі. Бұл жүйе мемлекеттік ақпарат пен қызметтердің барлығына қол жеткізуді қамтамасыз ететін бірыңғай цифрлық алаң болып табылады.
Жаңа тәртіпке сәйкес, қызмет алушы (немесе оның заңды өкілі) тұрғын үй көмегін тағайындау үшін тоқсанына бір рет Мемлекеттік корпорацияға немесе "электрондық үкімет" порталы арқылы өтініш береді.
Мемлекеттік қызметті алу үшін өтініш беруші портал немесе Мемлекеттік корпорация арқылы тұрғын үй көмегін тағайындау туралы өтініш жолдайды.
Өтініште көрсетілген мәліметтер негізінде уәкілетті орган халықты әлеуметтік қорғау саласындағы ақпараттық жүйелер арқылы қажетті деректерді автоматты түрде сұратады.
Егер өтініш "электрондық үкімет" порталы арқылы берілсе, қызмет алушының жеке кабинетіне өтініштің қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ нәтижені алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Ал Мемлекеттік корпорация өтінішті цифрлық жүйе арқылы қабылдап, оны тұрғын үй көмегін тағайындайтын органға жолдайды.
Құжаттар толық тапсырылған күннен бастап тұрғын үй көмегін тағайындау немесе одан бас тарту туралы шешім 6 жұмыс күні ішінде қабылданады. Өтініш келіп түскен күннен бастап қызмет көрсетуші тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелердегі деректерді қарайды.
Қағидаларға сәйкес, қызмет көрсетушінің орындаушысы өтініш пен оған қоса берілген құжаттардың талаптарға сәйкестігін екі жұмыс күні ішінде тексереді.
Қызмет алушы құжаттардың толық пакетін ұсынған жағдайда, жауапты құрылымдық бөлімнің қызметкері бес жұмыс күні ішінде келесі мәліметтердің дұрыстығын тексереді:
жеке басын куәландыратын құжатты, отбасының табысын растайтын құжаттарды (мемлекеттік цифрлық жүйелерден алынатын мәліметтерден басқа), отбасы құрамын, жұмыс орнынан анықтаманы немесе жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы анықтаманы (цифрлық жүйелерден алынатын мәліметтерден басқа), балаларға және өзге де асырауындағы адамдарға төленетін алимент туралы мәліметтерді, банк шотын, тұрғын үйді күтіп-ұстауға арналған ай сайынғы жарналар мөлшері көрсетілген шоттарды, коммуналдық қызметтер үшін төлем түбіртектерін, телекоммуникация қызметтері үшін төлем шотын немесе байланыс қызметін көрсету туралы шарттың көшірмесін, сондай-ақ жергілікті атқарушы орган жалға берген тұрғын үй үшін жалдау ақысы көрсетілген шотты.
Тұрғын үй көмегін тағайындау кезінде отбасы құрамы Қағидалардың 25-тармағына сәйкес айқындалады.
Аталған тармаққа сәйкес, жиынтық табысты есептеу барысында отбасы құрамына бірлесіп тұратын, неке (ерлі-зайыптылық), туыстық, асырап алу немесе балаларды тәрбиелеуге алудың өзге де нысандары негізінде мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттер арқылы байланысқан тұлғалар, сондай-ақ бір елді мекенде тіркеліп, ресми некеде тұрмаса да бірге тұратын адамдар енгізіледі.
Сонымен қатар, мына тұлғалар отбасы құрамына кірмейді:
- толық мемлекеттік қамсыздандырудағы адамдар;
- мерзімді әскери қызметтегі азаматтар;
- бас бостандығынан айыру орындарында немесе мәжбүрлі емдеуде жүрген адамдар.
Еңбекке қабілетті отбасы мүшелері отбасы тұратын жерден тыс жерде жұмыс істеген жағдайда, олардың бірге тұруы міндетті емес.
Сондай-ақ интернаттық ұйымдарда оқитын балаларға (толық мемлекеттік қамтамасыз етудегі балалардан басқа), сондай-ақ Қазақстан Республикасының орта, техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі бөлімде оқитын студенттерге қатысты да бірге тұру фактісі талап етілмейді. Бұл норма олар кәмелет жасына толғаннан кейін оқу орнын аяқтағанға дейін, бірақ 23 жасқа толғанға дейін қолданылады.
Тұрғын үй көмегін алуға үміткер отбасының құрамы өтініш берілген сәтте ескеріледі.
Сонымен қатар, қызмет көрсетуші мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингі жүйесіне қызмет көрсету барысындағы кезеңдер туралы деректерді енгізуді қамтамасыз етеді.
Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, уәкілетті орган тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында қызмет көрсетушілерге, Мемлекеттік корпорацияға, "электрондық үкімет" операторына және Бірыңғай байланыс орталығына үш жұмыс күні ішінде тиісті ақпарат жолдайды.
Бұл бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.