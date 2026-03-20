Денсаулық сақтау дамуының тұжырымдамасын жүзеге асыру 2029 жылға дейін ұзартылды
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 наурыздағы Үкіметтің қаулысымен Қазақстан Республикасының 2026 жылға дейінгі денсаулық сақтау дамуы тұжырымдамасына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тұжырымдаманы жүзеге асыру 2029 жылға дейін ұзартылды.
"Қазіргі денсаулық сақтау жүйесінің жағдайын талдау және халықаралық тәжірибені ескере отырып анықталған проблемалық мәселелер негізінде мынадай тұжырым жасалды: елдің денсаулық сақтау саласының дамуының көрінісі, осы Тұжырымдаманы жүзеге асыру нәтижелері оған қол жеткізуге ықпал етеді", – делінген құжатта.
Тұжырымдамада көрсетілгендей, тұрақты және тиімді денсаулық сақтау жүйесі келесі сипаттарға ие болуы тиіс:
- қолжетімділік, сапа және ресурстарды тиімді пайдалану арасында оңтайлы баланс қамтамасыз ету;
- денсаулықты интеграцияланған басқару, жүйелік тұрақтылық және жаңа шақыруларға бейімделу;
- адамға бағытталған, барлығына қамту мүмкіндігін қамтамасыз ететін интеграцияланған медициналық қызметтер;
- жаңа буын цифрлық денсаулық сақтау, интероперабельді жүйелер мен құрылғылар, ірі деректерді пайдалану негізінде;
- нәтижелі және әділ қаржыландыру;
- денсаулық сақтау саласының адам капиталының дамуы;
- инновациялық және ғылыми-трансляциялық медицина;
- технологиялық жаңарту және инфрақұрылымды жаңарту арқылы тұрақты өндіріс пен отандық өндірісті дамыту.
Көріністі жүзеге асыру келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:
- денсаулық мәдениетін қалыптастырудың бірыңғай интеграцияланған жүйесіне көшу;
- жаңа буын алғашқы медициналық-санитарлық көмек;
- адамға бағытталған және қолжетімді медициналық көмек;
- отбасының әл-ауқаты – жаңа стратегиялық бағыт;
- денсаулық сақтау жүйесінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі;
- персоналдандырылған және жоғары технологиялық медицинаны дамыту;
- фармацевтика және медициналық өнеркәсіптің технологиялық дамуы, тұрақты дәрілік қамтамасыз ету;
- кадрлық қамтамасыз ету жүйесін трансформациялау және ғылымды дамыту – тұрақты және тиімді денсаулық сақтаудың негізі;
- денсаулық сақтауды тұрақты қаржыландырудың прогрессивті моделі.
Саланы дамыту негізгі принциптері:
- өмір бойы денсаулықты сақтау және нығайту;
- тиімді және сапалы медициналық көмекке тең және уақтылы қолжетімділікті қамтамасыз ету;
- пациенттің белсенді қатысуы және қажеттіліктерін ескеру;
- денсаулық сақтау жүйесінің негізгі ресурсы ретінде адам капиталын дамыту;
- технологиялық жаңғыртуды, медициналық және фармацевтикалық ғылымды дамыту, жаңа білімді генерациялау және клиникалық, ұйымдастырушылық инновацияларды енгізуді ынталандыру;
- ресурстар мен капиталды тиімді және рационалды басқару;
- денсаулық сақтау жүйесінің басқару және қаржыландыру процестерінің ашықтығы, барлық қатысушылардың есеп берушілігі;
- қоғамдық денсаулық саласындағы дағдарыстар мен климат өзгерістеріне дайындық пен тиімді жауап беру;
- клиникалық, басқарушылық және қаржылық шешімдерді нақты деректерге негіздеу.
Сонымен қатар, тұжырымдаманы жүзеге асыру бойынша іс-қимыл жоспары бекітілген.
Күтілген нәтиже бойынша, 2029 жылы:
- туу кезінде халықтың күтілетін өмір ұзақтығы 77 жасқа дейін артады;
- 30–70 жас аралығындағы ерте өлім деңгейі жүрек-қантамыр аурулары, қатерлі ісік, диабет және созылмалы тыныс алу ауруларынан төмендейді.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript