Қазақстанның құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жоспарына өзгерістер енгізілді
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 10 желтоқсандағы Үкіметтің қаулысымен 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жоспарына өзгерістер енгізілгені туралы хабарланды, деп жазады Zakon.kz.
Жаңа редакцияда келесі тармақ ұсынылған:
- Әкімшілік құқық бұзушылықтар құрамдарын талдау, оның ішінде арнайы құқықтан айыру, рұқсатты тоқтату немесе оның күшін уақытша тоқтату, сондай-ақ қызметті тоқтату немесе шектеу туралы тізімнен шығару сияқты санкциялар қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылықтарды салалық нормативтік құқықтық актілерге енгізу мүмкіндігін қарастыру. Бұл санкциялар әкімшілік рәсімдерді жүзеге асырумен байланысты.
Сонымен қатар, келесі мәселелер қарастырылуда:
- Әкімшілік құқық бұзушылықтарды маңызды емес, маңызды және ауыр құқық бұзушылықтар категориясына бөліп, әр категория бойынша құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамдық қауіптілігіне байланысты айыппұл мөлшерін белгілеу;
- Нақты көрсетілмеген нормативтік құқықтық актілер талаптарына санкция қолданылатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды алып тастау, құқық бұзушылық сипаттамаларын уәкілетті органдардың көзқарасын ескере отырып түзету;
- Кәсіпкерлік субъектілерінің санатына байланысты айыппұл мөлшерін белгілеуде бірізді тәсілді қалыптастыру (сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың лауазымды тұлғаларының жауапкершілігін орнату).
Аталған талдау нәтижесінде әкімшілік құқық бұзушылыққа жаңа түсінік әзірленеді, ол әкімшілік жауапкершілікті басқа құқықтық жауапкершіліктен ажыратуға мүмкіндік беретін нақты критерийлерді қамтиды.
Осыған қатысты заң жобасын 2028 жылғы наурызда әзірлеу жоспарланған.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
