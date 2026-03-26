Құқық

Тоқаев ТМД техникалық регламенттерін бақылау хаттамасын ратификациялады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 19:29 Фото: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) техникалық регламенттер талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру принциптері мен тәсілдері туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда жазды.

"Мемлекет басшысы "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің көрсетілген саладағы заңнамасын үйлестіру мақсатында жүзеге асыру қағидаттары мен тәсілдері туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.

Келісім ЕАЭО мүше мемлекеттері арасында одақ талаптарына сәйкес келмейтін өнім туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуді қарастырады, бұл өнімнің ішкі нарыққа шығуын алдын алу үшін қажет. Сонымен қатар, ЕАЭО нормативтік-құқықтық актілерінде және ұлттық заңнамасында "қауіпті өнім" ұғымының анықтамасы жоқ. Заң мәтініндегі нормалар "қауіпті өнім" сөзін "одақ техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келмейтін өнім" сөздерімен ауыстыру арқылы келісім мәтініне өзгерістер енгізілгенін қамтиды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден қызметтері Біріккен алқасының кезекті отырысы өтті
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден қызметтері Біріккен алқасының кезекті отырысы өтті
Мәжіліс ЕЭО техникалық регламенттері жөніндегі келісімге енгізілген өзгерістерді ратификациялады
Мәжіліс ЕЭО техникалық регламенттері жөніндегі келісімге енгізілген өзгерістерді ратификациялады
ЕАЭО аудиторларына қойылатын бірыңғай талап: мәжіліс келісімді ратификациялады
ЕАЭО аудиторларына қойылатын бірыңғай талап: мәжіліс келісімді ратификациялады
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
