Тоқаев ТМД техникалық регламенттерін бақылау хаттамасын ратификациялады
Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) техникалық регламенттер талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру принциптері мен тәсілдері туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорда жазды.
"Мемлекет басшысы "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің көрсетілген саладағы заңнамасын үйлестіру мақсатында жүзеге асыру қағидаттары мен тәсілдері туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Келісім ЕАЭО мүше мемлекеттері арасында одақ талаптарына сәйкес келмейтін өнім туралы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуді қарастырады, бұл өнімнің ішкі нарыққа шығуын алдын алу үшін қажет. Сонымен қатар, ЕАЭО нормативтік-құқықтық актілерінде және ұлттық заңнамасында "қауіпті өнім" ұғымының анықтамасы жоқ. Заң мәтініндегі нормалар "қауіпті өнім" сөзін "одақ техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келмейтін өнім" сөздерімен ауыстыру арқылы келісім мәтініне өзгерістер енгізілгенін қамтиды.
