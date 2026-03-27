Құқық

Жұмыс беруші ақылы еңбек демалысын 42 күнге дейін ұзарта ала ма

Фото: freepik
Жұмыс беруші өз бұйрығымен жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығын ешқандай қосымша негіздемесіз және келісусіз 42 күнге дейін ұзарта ала ма? Бұл сұраққа Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитеті жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес, қызметкерлерге жыл сайынғы негізгі ақылы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн мөлшерінде беріледі.

Егер одан да ұзақ мерзім Еңбек кодексінде, өзге де нормативтік құқықтық актілерде, еңбек немесе ұжымдық шартта, сондай-ақ жұмыс берушінің актілерінде көзделмесе, бұл – ең төменгі шек болып саналады.

Комитеттің мәліметінше, Еңбек кодексі тек ең төменгі стандарттарды, негізгі кепілдіктер мен өтемақыларды белгілейді. Ал еңбек қатынастарының тараптары бұл шарттарды қызметкердің пайдасына қарай жақсарта алады.

Осылайша, тараптар келісім, ұжымдық немесе еңбек шарты аясында жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығын заңда белгіленген минимумнан жоғары етіп белгілеуге құқылы.

Оқи отырыңыз
Қызметкердің банк картасы тәркіленсе, жұмыс беруші жалақыны қолма-қол бере ала ма
14:18, 25 желтоқсан 2023
Қызметкердің банк картасы тәркіленсе, жұмыс беруші жалақыны қолма-қол бере ала ма
Қызметкер еңбек демалысында жүрген әріптесінің міндеттерін орындай ала ма
15:38, 10 қыркүйек 2024
Қызметкер еңбек демалысында жүрген әріптесінің міндеттерін орындай ала ма
Оқу-ағарту министрлігі мұғалімдердің еңбек демалысына қатысты түсінік берді
18:17, 27 мамыр 2024
Оқу-ағарту министрлігі мұғалімдердің еңбек демалысына қатысты түсінік берді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Бүгін
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Бүгін
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
14:47, Бүгін
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
14:23, Бүгін
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
