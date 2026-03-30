#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Құқық

Қазақстанда елорданың мәртебесі туралы Конституциялық заң әзірленді

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 15:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ұлттық экономика министрлігі "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" Конституциялық заң әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Конституциялық заң астанадағы жергілікті мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері, мәслихат пен әкімдіктің қала құрылысы, экология, көші-қон, көлік, жер мәселелері және басқа да салалар бойынша өкілеттіктері көзделеді.

Сондай-ақ Конституциялық заң астананың аумағы мен қала маңындағы аймағы, жол қозғалысын ұйымдастыру орталығы, астананың бірыңғай сәулеттік келбеті мен дизайн-коды, орман-парктік аймақ режимінің ерекшеліктері, инфрақұрылым, сондай-ақ астанадағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің ерекшеліктері және басқа да мәселелер айқындалатын болады.

Мәселен, заң жобасында қалалық инфрақұрылымды ұйымдастыру кезінде жол жүрісіне қатысушыларды, мүгедектігі бар адамдарды, кәмелетке толмағандар мен зейнеткерлерді қоса алғанда, азаматтардың барлық санаттарының оған жайлы қол жеткізуін қамтамасыз ететін астананың жол-көлік және әлеуметтік инфрақұрылымының тиісті жай-күйінен көрінетін қолжетімді орта қамтамасыз етілуге тиіс.

Астананың инфрақұрылымы:

  • инженерлік инфрақұрылымды;
  • көліктік инфрақұрылымды;
  • тұрғын үй қорын, денсаулық сақтау, білім беру және ішкі сауда объектілерін инженерлік қамтамасыз ету, пайдалану және жөндеу жүйесін;
  • абаттандыру және көгалдандыру жүйесін;
  • астананың жұмыс істеуі үшін қажетті басқа да объектілер мен жүйелерді қамтиды.

Сондай-ақ, құжатта астананың астананың аймақтық рәміздері бар екендігі, аймақтық рәміздердің сипаттамасы мен қолданылуын Астана мәслихаты белгілейтіні қарастырылған.

Бұдан басқа, Конституциялық заңда заң құрылымын оңтайландыру, яғни мәслихат пен әкімдіктің қайталанатын құзыреттерін алып тастау көзделеді. Аталған нормалар басқа салалық заңдармен реттелген (Жер кодексі, Құрылыс кодексі, Жол жүрісі туралы заң, Автомобиль көлігі туралы заң, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заң, Тұрғын үй қатынастары туралы заң және тағы басқа).

Конституциялық заң 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі деп жоспарлануда.

Құжат 20 сәуірге дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы Конституциялық заң әзірленді
16:32, Бүгін
Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы Конституциялық заң әзірленді
Алатау қаласы арнайы мәртебеге ие болады: Заң жобасы әзірленді
13:51, 25 желтоқсан 2025
Алатау қаласы арнайы мәртебеге ие болады: Заң жобасы әзірленді
Алатау озық дамушы қала мәртебесіне ие болады: Заң жобасы дайындалуда
15:06, 01 желтоқсан 2025
Алатау озық дамушы қала мәртебесіне ие болады: Заң жобасы дайындалуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: