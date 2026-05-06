Конституциялық Сот: шартты түрде соттаудың күшін жою қайта жазалау болып табылмайды
Өтініш иесінің шартты түрде сотталуы өтініш беруге негіз болды. Пробация кезеңінде ол өзіне жүктелген міндеттерді бірнеше рет бұзып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Осыған байланысты сот шартты түрде соттаудың күшін жойып, оны жазаны нақты өтеуге жіберген.
Өтініш иесі пробациялық бақылауда болған уақытты есепке алмастан, толық жаза мерзімін тағайындау Конституцияда бекітілген әділдік пен теңдік қағидаттарына қайшы келеді, сондай-ақ қайта жазалауға тыйым салу талабын бұзады деп есептеді.
Конституциялық бақылау органы шартты түрде соттау тұлғаны қоғамнан оқшауламай-ақ, белгіленген міндеттерді сақтау шартымен түзетуге бағытталғанын атап өтті. Ал бұл міндеттер жүйелі түрде бұзылған жағдайда, сот үкімімен тағайындалған жаза орындалуға жатады.
Сонымен қатар, Қылмыстық-атқару кодексінің нормалары қайта жазалауды көздемейді, тек бұрын тағайындалған жазаны орындау тәртібін реттейді.
Тиісінше, дауланып отырған норма Конституцияға қайшы келмейді.
