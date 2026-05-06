Құқық

Конституциялық Сот: шартты түрде соттаудың күшін жою қайта жазалау болып табылмайды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 12:55 Фото: Zakon.kz
Конституциялық Сотқа Қылмыстық-атқару кодексінің 176-бабы екінші бөлігінің Конституцияға сәйкестігін тексеру туралы өтініш келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өтініш иесінің шартты түрде сотталуы өтініш беруге негіз болды. Пробация кезеңінде ол өзіне жүктелген міндеттерді бірнеше рет бұзып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Осыған байланысты сот шартты түрде соттаудың күшін жойып, оны жазаны нақты өтеуге жіберген.

Өтініш иесі пробациялық бақылауда болған уақытты есепке алмастан, толық жаза мерзімін тағайындау Конституцияда бекітілген әділдік пен теңдік қағидаттарына қайшы келеді, сондай-ақ қайта жазалауға тыйым салу талабын бұзады деп есептеді.

Конституциялық бақылау органы шартты түрде соттау тұлғаны қоғамнан оқшауламай-ақ, белгіленген міндеттерді сақтау шартымен түзетуге бағытталғанын атап өтті. Ал бұл міндеттер жүйелі түрде бұзылған жағдайда, сот үкімімен тағайындалған жаза орындалуға жатады.

Сонымен қатар, Қылмыстық-атқару кодексінің нормалары қайта жазалауды көздемейді, тек бұрын тағайындалған жазаны орындау тәртібін реттейді.

Тиісінше, дауланып отырған норма Конституцияға қайшы келмейді.

Бұған дейін ІІМ шетелдіктердің қатысуымен жасалған есірткі қылмыстарын әшкерелегенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
