Конституциялық сот: мүлікті бөлу нормалары сот арқылы қорғану құқығын шектемейді
Өтініш беруші бұрынғы жұбайымен мүлікті бөлуге қатысты сот шешімдеріне келіспейтінін білдірген. Оның айтуынша, ол өзі тұрып жатқан пәтерден үлесінен айырылған, ал өзінде қалған жер учаскесі өмір сүруге жарамсыз. Осыған байланысты ол тұрғын үйге және меншік құқығына қол сұғылды деп санаған.
Конституциялық сот түсіндіргендей, аталған Кодекс нормалары мүлікті бөлу тәртібін реттейді және сот арқылы қорғану құқығын шектемейді.
Керісінше, өтініш берушінің дауы барлық сот сатыларында жан-жақты қаралған. Мүлікті бөлу кезінде тараптардың, соның ішінде балалардың мүдделері ескеріліп, әділеттілік қағидаттары қолданылған.
Сотта атап өтілгендей, өтініш берушінің негізгі уәжі соттардың мүлікті қалай бөлгенімен келіспеуіне қатысты. Алайда мұндай дәлелдер құқықтық норманың мазмұнын емес, нақты сот шешімдерінің бағалануын білдіреді.
Қорытындысында Конституциялық сот сот актілерін қайта қарау және мүлікті бөлу тәртібін бағалау оның құзыретіне кірмейтінін атап өтті.