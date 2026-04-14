#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Конституциялық сот: мүлікті бөлу нормалары сот арқылы қорғану құқығын шектемейді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Конституциялық сотқа "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" кодекстің 37-бабы 3-тармағын тексеру туралы өтініш келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өтініш беруші бұрынғы жұбайымен мүлікті бөлуге қатысты сот шешімдеріне келіспейтінін білдірген. Оның айтуынша, ол өзі тұрып жатқан пәтерден үлесінен айырылған, ал өзінде қалған жер учаскесі өмір сүруге жарамсыз. Осыған байланысты ол тұрғын үйге және меншік құқығына қол сұғылды деп санаған.

Конституциялық сот түсіндіргендей, аталған Кодекс нормалары мүлікті бөлу тәртібін реттейді және сот арқылы қорғану құқығын шектемейді.

Керісінше, өтініш берушінің дауы барлық сот сатыларында жан-жақты қаралған. Мүлікті бөлу кезінде тараптардың, соның ішінде балалардың мүдделері ескеріліп, әділеттілік қағидаттары қолданылған.

Сотта атап өтілгендей, өтініш берушінің негізгі уәжі соттардың мүлікті қалай бөлгенімен келіспеуіне қатысты. Алайда мұндай дәлелдер құқықтық норманың мазмұнын емес, нақты сот шешімдерінің бағалануын білдіреді.

Қорытындысында Конституциялық сот сот актілерін қайта қарау және мүлікті бөлу тәртібін бағалау оның құзыретіне кірмейтінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: