Конституциялық Сот: сот актілерін ресімдеуге қойылатын талаптар салалық заңнамамен реттеледі
Өтінішке лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланғаны үшін сотталған өтініш иесіне қатысты қылмыстық іс негіз болды. Бірінші сатыдағы соттың үкімі апелляциялық сатыда өзгеріссіз қалдырылды.
Өтініш иесі сот актілерін ресімдеу тәртібіне дау айтып, апелляциялық саты сотының қаулыларында шешімнің "Қазақстан Республикасының атынан" шығарылғаны туралы көрсетілуі және Мемлекеттік Елтаңбаның бейнесі болуы тиіс деп есептеді. Оның пікірінше, мұндай деректемелердің болмауы Конституцияға қайшы келеді және сот төрелігін жүзеге асыру қағидаттарын бұзады.
Конституциялық Сот өтініш иесінің сот арқылы қорғалу құқығы шектелмегеніне, ал дауланып отырған нормалардың істі қарау барысында соттармен қолданылғанына назар аударды.
Конституциялық Сот Конституцияда сот төрелігінің жалпы қағидаттары, оның ішінде сот билігінің Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылатыны белгіленгенін түсіндірді. Сот актілерінің нысанына, құрылымына және деректемелеріне қатысты мәселелер салалық заңнамамен, соның ішінде Қылмыстық-процестік кодекспен реттеледі.
Осылайша, сот шешімдерін ресімдеу тәртібі мен жекелеген деректемелердің болуы құқықтар мен бостандықтардың конституциялық мәні бар кепілдіктеріне жатпайды және олардың мазмұнына әсер етпейді.