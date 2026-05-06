Оқиғалар

Конституциялық сот: шартты түрде соттауды жою қайталама жаза болып саналмайды

Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Конституциялық сотына Қылмыстық-атқару кодексінің 176-бабы 2-бөлігінің Конституцияға сәйкестігін тексеру туралы өтініш түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өтініш беруге шартты түрде сотталған азаматтың ісі негіз болған. Пробация кезеңінде ол өзіне жүктелген міндеттерді бірнеше рет бұзып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Осыған байланысты сот оның шартты түрде сотталуын жойып, тағайындалған жазаны өтеуге жіберу туралы шешім қабылдаған.

Өтініш беруші пробация бақылауында болған уақыт есепке алынбай, жазаның толық мерзімін өтеу Конституцияда бекітілген әділеттілік пен теңдік қағидаттарына қайшы келеді және "бір іс үшін екі рет жаза қолдануға болмайды" деген принципті бұзады деп есептеген.

Конституциялық сот органының түсіндіруінше, шартты түрде соттау адамның қоғамнан оқшауланбай түзелуіне мүмкіндік беретін шара болып табылады, алайда ол белгілі бір міндеттерді орындаумен байланысты. Егер бұл міндеттер жүйелі түрде бұзылса, сот үкімімен белгіленген жаза орындалуға жатады.

Сот сондай-ақ Қылмыстық-атқару кодексіндегі даулы норма бұрын тағайындалған жазаны қайтадан қолдануды емес, оның орындалу тәртібін айқындайтынын атап өтті.

Осылайша, Конституциялық сот даулы норма Конституцияға қайшы келмейді деген қорытындыға келді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ауыл шаруашылығы министрлігі БҚО-дағы мал мен киіктің қырылуына қатысты пікір білдірді
