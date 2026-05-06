Құқық

Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан ер адам өлі күйінде табылды

Полиция, Хромтау, ер адам, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 19:36 Сурет: Zakon.kz
3 мамырда Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан зорлық-зомбылық белгілері бар ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының мәліметінше, қылмыс жасады деген күдікпен марқұмның танысы қамауға алынды.

"Тергеудің алдын-ала мәліметтері бойынша, ер адамдар ішімдікке сылқия тойып, содан кейін өзара дауласып, жанжалдасқан. Жанжал кезінде күдікті жәбірленушіге пышақ жарақатын салды, ол оқиға орнында қаза тапты". Ақтөбе облысының полиция департаменті

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта қылмыстық оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.

Бұған дейін ШҚО-да жол апатынан үш адам қаза тапқаны хабарланған.

