Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан ер адам өлі күйінде табылды
Сурет: Zakon.kz
3 мамырда Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан зорлық-зомбылық белгілері бар ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диапазон" басылымының мәліметінше, қылмыс жасады деген күдікпен марқұмның танысы қамауға алынды.
"Тергеудің алдын-ала мәліметтері бойынша, ер адамдар ішімдікке сылқия тойып, содан кейін өзара дауласып, жанжалдасқан. Жанжал кезінде күдікті жәбірленушіге пышақ жарақатын салды, ол оқиға орнында қаза тапты". Ақтөбе облысының полиция департаменті
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта қылмыстық оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.
