#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Оқиғалар

ШҚО-да жол апаты салдарынан үш адам қаза тапты

Жол апаты, ШҚО, Шемонаиха, Первомайский, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 19:30 Сурет: Zakon.kz
5 мамырда Шығыс Қазақстан облысында үш адам жол апатына ұшырап, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz порталының мәліметінше, Шемонаиха ауданының Первомайский елдімекенінде жантүршігерлік жол апаты болды. Атап айтқанда, ВАЗ 21100 автокөлігі жол апатына ұшыраған.

"Алдын ала мәліметтер бойынша, жеңіл көліктің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, ағашқа соғылған. Жүргізуші мен көліктегі екі жолаушы оқиға орнында көз жұмды", деп нақтылайды ШҚО полиция департаменті.

Қайғылы оқиғаның өзге мән-жайы анықталуда. Сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынды.

24 сәуірде "Алматы – Өскемен - Ресей Федерациясының шекарасы" тас жолының 1139 шақырымында, Глубокое ауданы, Березовка ауылының маңында Mazda мен JAC автокөліктері соқтығысты. Апат салдарынан Mazda автокөлігінің жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. JAC автокөлігігің жүргізушісі ауруханаға жатқызылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан ер адам өлі күйінде табылды
19:36, Бүгін
Хромтауда көпқабатты тұрғын үйдің ауласынан ер адам өлі күйінде табылды
Ақтөбе облысында жантүршігерлік жол апаты болып, үш адам қаза тапты
10:47, 20 қараша 2023
Ақтөбе облысында жантүршігерлік жол апаты болып, үш адам қаза тапты
ШҚО-да жол апатынан үш адам қаза тапты
10:43, 08 желтоқсан 2025
ШҚО-да жол апатынан үш адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: