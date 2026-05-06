#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
463.41
546.27
6.18
Құқық

Жамбыл облысында омарталар тиеген жүк көлігі отқа оранды

Омарта, ара, Жамбыл облысы, Меркі ауданы, жүк көлігі, өрт, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 20:06 Сурет: pixabay
Жамбыл облысында полицейлер көліктен шыққан өртті дер кезінде сөндірді. Меркі ауданында тәртіп сақшылары Газель көлігінен өрт шыққанын байқаған. Анықталғандай, автокөлікте бал арасының омарталары болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт омарталарға арналған түтін шығаратын құрылғыны пайдалану салдарынан тұтанған.

Полиция қызметкерлері бірден жедел әрекет етіп, өрт сөндіру қызметі жеткенге дейін жалынды өз күштерімен тоқтатты. Олар арнайы құралдың көмегімен су шашып, оттың одан әрі таралуына жол бермей, ықтимал ірі қауіптің алдын алды.Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Автокөлік иесі полиция қызметкерлерінің кәсіби әрі шұғыл әрекетіне ризашылығын білдіріп, алғысын жеткізді.

Полиция азаматтарға өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауды, әсіресе жанғыш заттар мен арнайы құрылғыларды пайдалану кезінде барынша сақ болуды ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында жүк көлігі өртеніп кетті
17:00, 14 шілде 2024
Қарағанды облысында жүк көлігі өртеніп кетті
СҚО-да тас жол бойында жүк көлігі отқа оранды
19:58, 14 қазан 2024
СҚО-да тас жол бойында жүк көлігі отқа оранды
СҚО-да екіқабатты қонақ үй отқа оранды
22:46, 08 желтоқсан 2025
СҚО-да екіқабатты қонақ үй отқа оранды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
02:23, 07 мамыр 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
Определился второй финалист Кубка Гагарина
01:43, 07 мамыр 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
01:26, 07 мамыр 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
00:44, 07 мамыр 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: