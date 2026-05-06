Полиция велосипед тізгініндегі азаматтарға жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады
Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысының полицейлері велосипед тізгініндегі азаматтарға жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар облыстық ПД маусымның ашылуымен облыс жолдарында екі дөңгелекті көлік саны айтарлықтай артқанын еске салады.
Полиция ескертеді: велосипед — бұл тек қозғалыс құралы ғана емес, сонымен қатар жоғары жауапкершілікті талап ететін құрал.
Тәртіп сақшылары бұл ретте бес алтын ережені сақтауға шақырады:
- Көзге көрінетін болыңыздар: киімдеріңізге жарық қайтарғыш элементтер тағып, велосипедке шам орнатыңыз (алдыңғысы — ақ, артқысы — қызыл).
- Қорғаныс — жай формальдылық емес: дулыға кездейсоқ құлаған жағдайда өміріңізді сақтап қалуы мүмкін.
- Жаяу жүргінші өткелінде түсіңіз: жолды велосипедтен түсіп, оны жаныңыздан жетектеп өтіңіз. Бұл жүргізушілерге сізді дер кезінде байқауға мүмкіндік береді.
- Құлаққап қолданбаңыз: жолда барынша есту бақылауы қажет. Көлік сигналы немесе қозғалтқыш дыбысы қауіп туралы алдын ала ескертуі мүмкін.
- Арақашықтықты сақтаңыз: күрт маневр жасамаңыз және бұрыларда немесе тоқтағанда міндетті түрде қолмен белгі беріңіз.
Ең бастысы — жол қозғалысы ережелерін сақтау сіздің ортақ қауіпсіздікке қосқан үлесіңіз екенін ұмытпаңыз. Өзіңізді сақтаңыз!
