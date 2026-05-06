Құқық

Полиция велосипед тізгініндегі азаматтарға жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады

Велосипед, полиция, Павлодар облысы, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 21:05 Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысының полицейлері велосипед тізгініндегі азаматтарға жүгініп, маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық ПД маусымның ашылуымен облыс жолдарында екі дөңгелекті көлік саны айтарлықтай артқанын еске салады.

Полиция ескертеді: велосипед — бұл тек қозғалыс құралы ғана емес, сонымен қатар жоғары жауапкершілікті талап ететін құрал.

Тәртіп сақшылары бұл ретте бес алтын ережені сақтауға шақырады:

  1. Көзге көрінетін болыңыздар: киімдеріңізге жарық қайтарғыш элементтер тағып, велосипедке шам орнатыңыз (алдыңғысы — ақ, артқысы — қызыл).
  2. Қорғаныс — жай формальдылық емес: дулыға кездейсоқ құлаған жағдайда өміріңізді сақтап қалуы мүмкін.
  3. Жаяу жүргінші өткелінде түсіңіз: жолды велосипедтен түсіп, оны жаныңыздан жетектеп өтіңіз. Бұл жүргізушілерге сізді дер кезінде байқауға мүмкіндік береді.
  4. Құлаққап қолданбаңыз: жолда барынша есту бақылауы қажет. Көлік сигналы немесе қозғалтқыш дыбысы қауіп туралы алдын ала ескертуі мүмкін.
  5. Арақашықтықты сақтаңыз: күрт маневр жасамаңыз және бұрыларда немесе тоқтағанда міндетті түрде қолмен белгі беріңіз.

Ең бастысы — жол қозғалысы ережелерін сақтау сіздің ортақ қауіпсіздікке қосқан үлесіңіз екенін ұмытпаңыз. Өзіңізді сақтаңыз!

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Алматы облысында шұнқырға құлап кеткен екі адам құтқарылды
"Қар аралас жаңбыр жауады". "ҚазАвтоЖол" ауа райына байланысты мәлімдеме жасады
Жылына 950% табыс: Алматы прокуратурасы қала тұрғындарына жүгініп, мәлімдеме жасады
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
