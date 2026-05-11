#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Құқық

Түркияда жол апатынан қаза тапқан Қазақстан емес, өзге елдің азаматы болып шықты - БАҚ

Велосипед, Түркия, жол апаты, Қазақстан, Қырғызстан, азамат, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 17:52 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылы 11 мамырда еліміздегі бірқатар БАҚ беттерінде Түркия астанасы Анталияда Қазақстан азаматы жол апатынан көз жұмғаны туралы ақпарат жарияланған болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тіпті, марқұм 27 жастағы Құбат Аманбековты Анталияның Серік ауданында велосипедпен жұмыстан қайтып келе жатқанында көлік қағып кеткені туралы да қосымша ақпарат берілген. Сөйтсек марқұм Қазақстан емес, өзге елдің азаматы болып шықты. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып ҚазАқпарат хабарлады:

"Түрік тарапының ақпараты бойынша, қаза тапқан Қырғыз елінің азаматы болып табылады".

Түркия полициясы жол апатының мән-жайын анықтау үшін тергеу шаралары қолға алынғанын хабарлады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Бразилияның сыртқы істер министрі Мауро Виейраны қабылдады
18:29, Бүгін
Мемлекет басшысы Бразилияның сыртқы істер министрі Мауро Виейраны қабылдады
Түркияда Қазақстан азаматы жол апатынан қаза тапты
18:56, 18 қазан 2023
Түркияда Қазақстан азаматы жол апатынан қаза тапты
Түркияда 9 күнде жол апатынан 72 адам қаза тапқан
12:10, 07 сәуір 2025
Түркияда 9 күнде жол апатынан 72 адам қаза тапқан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
20:04, Бүгін
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
19:37, Бүгін
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
19:03, Бүгін
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
18:33, Бүгін
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: