#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Саясат

Мемлекет басшысы Бразилияның сыртқы істер министрі Мауро Виейраны қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Бразилия, сыртқы істер министрі, Мауро Виейра , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 18:29 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 11 мамырда Бразилияның сыртқы істер министрі Мауро Виейраны қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия Қазақстанның Латын Америкасындағы басты серіктестерінің бірі екенін айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

"Сіздің Қазақстанға сапарыңыз дер кезінде ұйымдастырылып отыр. Бұл екіжақты қарым-қатынастарды нығайтуға тың серпін беретініне сенімдімін. Елдеріміз арасындағы сан қырлы ынтымақтастық дәйекті түрде дамып келе жатыр. Сізбен бірге үлкен іскерлік делегация келді. Бұл Қазақстанмен ықпалдастықты ілгерілетуге аса жауапкершілікпен қарайтындарыңызды көрсетеді", – деді президент.

Мемлекет басшысы президент Лула да Сильваға ізгі сәлемі мен ыстық ықыласын жолдап, елімізге сапармен келуге шақырды.

Мауро Виейра Қазақстанға Бразилия президентінің арнайы тапсырмасы бойынша келгенін жеткізді. Оның айтуынша, екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі кеңейтудің әлеуеті зор.

Қазақстан президенті мен Бразилия сыртқы істер министрі энергетика, тау-кен металлургия кешені, ауыл шаруашылығы, инновация және жасанды интеллект салаларындағы ынтымақтастықты тереңдету перспективасын талқылады.

Мемлекет басшысы халықаралық қауіпсіздік, ядролық қарусыздану және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау мәселелерінде өзара күш біріктірудің маңызына тоқталды. Бұдан бөлек, БҰҰ және оның құрылымдарын реформалау жайы, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі ахуал қарастырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның атом қуатын МАГАТЭ бақылауымен тек бейбіт мақсатта пайдалануға бейіл екенін растады.

Кездесуде еліміз ядролық қаруды таратпау бойынша халықаралық аренада зор сенімге ие екені айтылды. Сонымен қатар елімізде ядролық материалдарды қауіпсіз пайдалануға қажетті инфрақұрылым, сарапшылық және ғылыми-техникалық база қалыптасқан.

МАГАТЭ-нің аз байытылған уранды сақтайтын әлемдегі жалғыз банкі Қазақстан аумағында орналасқан.

Мемлекет басшысы еліміз ізгі ниет таныта отырып, Ирандағы ядролық проблематиканың шешілуіне септігін тигізуге дайын екенін мәлімдеді. Ол үшін тиісті халықаралық уағдаластыққа қол жеткізіліп, аталған мәселе нақты іске ұласуы қажет.

Бұған дейін Мемлекет басшысы бүгін, 2026 жылғы 11 мамырда премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевты қабылдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мажарстан премьер-министрі Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, хат жолдады
18:47, Бүгін
Мажарстан премьер-министрі Тоқаевқа ризашылығын білдіріп, хат жолдады
Мемлекет басшысы Корея Республикасының Сыртқы істер министрін қабылдады
15:06, 01 маусым 2023
Мемлекет басшысы Корея Республикасының Сыртқы істер министрін қабылдады
Мемлекет басшысы Мальтаның Сыртқы істер министрі Иан Борчты қабылдады
15:33, 25 маусым 2024
Мемлекет басшысы Мальтаның Сыртқы істер министрі Иан Борчты қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
20:04, Бүгін
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
19:37, Бүгін
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
19:03, Бүгін
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
18:33, Бүгін
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: