СҚО-да жеңіл көлік апатқа ұшырап, әйел адам қаза тапты
Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданындағы Петропавл – Долматово тас жолында жеңіл көлік апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
44 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, Audi көлігі кюветке ұшып, жол шетіне қарай аударылды, деп хабарлайды Qazaqstan Media. Басылымының хабарлауынша, жол апаты 2026 жылдың 10 мамырында Ташкентка және Барневка ауылдарының арасында болған.
Оқиға орнында көліктегі 50 жастағы әйел қаза тапты. Марқұм жүргізушінің әйелі болады. Ерлі-зайыптылар Барневкаға бара жатқаны белгілі.
"Жол апаты фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынды. Полицейлер қайғылы оқиғаның себептері мен барлық мән-жайларын анықтайтын болады". СҚО ПД баспасөз қызметі
