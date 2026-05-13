Қазақстанда балаларға арналған білім беру-сауықтыру бағдарламаларын бекітудің бірыңғай тәртібі енгізіледі
Жоба аясында балаларға арналған білім беру-сауықтыру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекітудің бірыңғай әрі міндетті тәртібі енгізіледі.
Сонымен қатар бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнына нақты талаптар белгіленбек: бірыңғай құрылым, міндетті бөлімдер, білім беру және сауықтыру модульдеріне қойылатын талаптар.
Ведомствоның мәліметінше, бұл құжат мұндай бағдарламалардың сапасын, қауіпсіздігін және тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Әзірлеушілердің болжамынша, 2026 жылдың жаз маусымында бағдарламалардың мазмұны мен құрылымына бірыңғай тәсіл енгізіліп, бекіту рәсімдерінің ашықтығы артады. Сондай-ақ балаларға көрсетілетін қызмет сапасы жақсарып, мұндай бағдарламаларды іске асыратын ұйымдардың жауапкершілігі күшейеді.
Жоба "Ашық НҚА" порталында 26 мамырға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.