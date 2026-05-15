Құқық

Бұзушылардың профилактикалық есебін Экономикалық тергеу қызметі жүргізеді

Фото: Zakon.kz
ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы 2026 жылғы 5 мамырдағы бұйрықпен Экономикалық тергеу қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары (қағидалар) "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (заң) 59-бабының 13-тармағына сәйкес әзірленген және экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу тәртібін айқындайды.

Профилактикалық есепке алуды жүзеге асыруды экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының басшысы бақылайды, ол тоқсан сайын профилактикалық істерді жүргізілуін тексереді.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметі профилактикалық есепке алуды құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың қолданылу кезеңінде және келесі санаттар бойынша жүзеге асырады:

  1. ресми алдын ала ескерту шығарылған тұлға;
  2. қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза немесе қылмыстық-құқықтық әсер етудің өзге де шаралары қолданылған тұлға;
  3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 79-бабында көзделген алынбаған және жойылмаған сотталғандығы бар адам.

Қағидалардың 5-тармағының 2) және 3) тармақшалары бойынша экономикалық құқық бұзушылықты жасаған адам профилактикалық есепке алынады.

Профилактикалық істер міндетті түрде тіркелуге және экономикалық тергеп-тексеру қызметінің деректер базасында жүргізілуге жатады.

Профилактикалық істегі құжаттардың тізбесі:

  • істегі құжаттардың тізімдемесі;
  • профилактикалық есепке қою үшін негіз болған материалдар (сот қаулысы, қорғау нұсқаулығы);
  • басқа құжаттар.

Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтерді алу мақсатында экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері профилактикалық есепте тұрған тұлғаны ай сайын анықтамалық деректер базасы бойынша тексереді.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері әрбір тексерістен кейін нысан бойынша бақылау парағына белгі қояды.

Профилактикалық бақылау құқық бұзушылық жасауға бейім адамға профилактикалық есепке алу мерзімі ішінде жүзеге асырылады және белгіленген шектеулерді сақтау мен жүктелген міндеттерді орындауды айына кемінде екі рет жүйелі түрде қадағалауды қамтиды.

Профилактикалық есепке алу құқық бұзушылық жасауға бейім адамның жеке ерекшеліктері, оның антиқоғамдық мінез-құлқының сипаты мен дәрежесі, жасаған іс-әрекетінің (әрекет немесе әрекетсіздік) қауіптілігі ескеріліп, құқық бұзушылық жасаудың ықтималдығы жойылғанша ұзартылуы мүмкін.

Профилактикалық есепке алу тоқтатылады:

  • егер құқық бұзушылық жасауға бейім адамның түзелу жолына түскені анықталса, тұрғылықты жері бойынша немесе еңбек қызметінде жағымды мінездеме берілсе, мерзімінен бұрын;
  • құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың мерзімі өткен соң, егер оны ұзартуға негіздер болмаса;
  • құқық бұзушылық жасауға бейім адамның бас бостандығынан айыруға сотталуына байланысты;
  • қайтыс болуына байланысты.

Бұйрық 24 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
