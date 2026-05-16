#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
470.17
547.47
6.42
Құқық

Тәртіп сақшылары алаяқтықтың жаңа схемалары пайда болғанын ескертті

Алаятық, құрбан, жаңа схемалар, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 16:22 Сурет: freepik
Соңғы уақытта егде жастағы азаматтар алаяқтардың құрбанына жиі айналуда. Қаскөйлер өздерін банк немесе мемлекеттік орган қызметкерлері ретінде таныстырып, түрлі сылтаумен азаматтардың ақшасы мен жеке мәліметтеріне қол жеткізуге тырысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәртіп сақшылары қазіргі кезде ең көп таралған бірнеше алаяқтық тәсілдерді атады: 

Біріншіден, алаяқтар банк шотынан ақша ұрланғалы жатқанын айтып, қаражатты шұғыл түрде "қауіпсіз шотқа" аударуға көндіреді. Ол үшін сілтемелер жіберіп немесе арнайы қосымша орнатуды сұрайды.

Екіншіден, "қауіпсіздік жүйесін жаңарту" деген сылтаумен белгісіз бағдарламаларды жүктеуді ұсынады. Мұндай қосымшалар орнатылғаннан кейін алаяқтар банк деректеріне толық қол жеткізе алады.

Кей жағдайларда қаскөйлер өздерін коммуналдық қызмет немесе зейнетақы ұйымдарының қызметкері ретінде таныстырып, төлемдерді қайта есептеу немесе есептегіштерді тексеру сылтауымен SMS-кодтар мен жеке мәліметтерді сұрайды.

Сонымен қатар алаяқтар эмоцияға қысым жасау тәсілін де қолданады. Олар туысыңыз қиын жағдайға тап болғанын айтып, шұғыл ақша аударуды талап етеді.

Бұдан бөлек, қазіргі технологияларды пайдаланып, жақын адамның дауысын немесе бейнесін қолдан жасап, сенімге кіруге тырысады. Мұндай жағдайда ақпаратты міндетті түрде қайта тексеру қажет.

Алаяқтардың құрбаны болмау үшін қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды:

  • сабыр сақтап, асығыс шешім қабылдамаңыз;
  • банкпен немесе мемлекеттік органдармен тек ресми нөмірлер арқылы байланысыңыз;
  • банк картасының деректерін, SMS-кодтарды, құпиясөздер мен ПИН-кодтарды ешкімге айтпаңыз;
  • белгісіз қосымшаларды орнатпаңыз және күмәнді сілтемелерге өтпеңіз;
  • күмән туған жағдайда міндетті түрде жақындарыңызбен ақылдасыңыз.

Бұған дейін әлеуметтік желіде ҰБТ-ға қатысты тарап жатқан жалған ақпаратқа қатысты Ұлттық тестілеу орталығы маңызды мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алаяқтықтың жаңа тәсілі: "байланыс операторы" атынан қоңырау шалу қазақстандыққа 20 млн теңгеге түсті
14:03, 06 сәуір 2026
Алаяқтықтың жаңа тәсілі: "байланыс операторы" атынан қоңырау шалу қазақстандыққа 20 млн теңгеге түсті
Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Ұлттық банк маңызды мәлімдеме жасады
18:51, 30 желтоқсан 2024
Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Ұлттық банк маңызды мәлімдеме жасады
Полиция алаяқтықтың жаңа түріне байланысты ескерту жасады
21:38, 22 мамыр 2024
Полиция алаяқтықтың жаңа түріне байланысты ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанская тяжелоатлетка установила пять рекордов на чемпионате Казахстана
16:28, Бүгін
Казахстанская тяжелоатлетка установила пять рекордов на чемпионате Казахстана
Сенсационный молодой "вольник" разгромил казахстанца в битве за финал Кубка Казахстана
16:21, Бүгін
Сенсационный молодой "вольник" разгромил казахстанца в битве за финал Кубка Казахстана
Полная доминация: Ризабек Айтмухан поборется за "золото" Кубка РК в Алматы
16:06, Бүгін
Полная доминация: Ризабек Айтмухан поборется за "золото" Кубка РК в Алматы
Чемпион мира из Казахстана всухую победил соперника и вышел в финал Кубка Казахстана
16:04, Бүгін
Чемпион мира из Казахстана всухую победил соперника и вышел в финал Кубка Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: