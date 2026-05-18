ҚР ІІМ-ге тағы бір функция қосылды
Үкіметтің 2026 жылғы 13 мамырдағы қаулысымен Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі туралы ережеге толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, ереже Министрліктің жаңа функциясымен толықтырылды:
- күзет қызметімен, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілердің, сондай-ақ жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі мамандандырылған оқу орталықтарының есептілікті ұсыну нысаны мен кезеңділігін әзірлейді және бекітеді.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
