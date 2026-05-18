18 мамырдағы сауда қорытындысы: доллар бағамы тағы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 467,58 теңгені құрап, 2,34 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге өсіп, 6,45 теңгеге жетті.
Ал юаньның орташа сараланған бағамы 68,65 теңге болып, 0,74 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 468–470 теңгеден, еуро 544–550 теңгеден, рубль 6,22–6,36 теңгеден сатылып жатыр.
Сонымен қатар, 18 мамырдағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.
Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері ICE Futures алаңында 0,82%-ға қымбаттап, барреліне 110,16 доллар болды.
Ал WTI мұнайының шілде фьючерстері NYMEX электронды саудасында 0,88%-ға өсіп, барреліне 101,91 долларға жетті.
Еске салсақ, таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі доллар бағамын 470,17 теңге, еуроны 547,47 теңге, рубльді 6,42 теңге деңгейінде белгілеген еді.