Қоғам

7 сәуірдегі сауда қорытындысы: доллар бағамы 460 теңгеге дейін төмендеді

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 7 сәуірде Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 460,37 теңгені құрап, 4,88 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы да 5,85 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).

Қытайда мереке күніне байланысты юаньмен сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 461,8–463,5 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда;
  • еуро 530,4–536,1 теңге аралығында;
  • рубль 5,77–5,91 теңге аралығында саудалануда.

7 сәуірде әлемдік мұнай бағасы өсім көрсетті.

Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері 1,19%-ға өсіп, барреліне 111,08 долларға жетті. Ал WTI маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 2,54%-ға қымбаттап, 115,26 доллар болды.

Бұған дейін Ұлттық банк доллар бағамын 466,33 теңге, еуроны – 538,47 теңге, рубльді – 5,9 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

