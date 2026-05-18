Қоғам

Қазақстанда күн райы қайта бұзылатыны болжанады

Ауа райы болжамы, 19 мамыр, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 18:40 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстан аумағы бойынша алдағы сейсенбі, 2026 жылғы 19 мамырға арналған ауа райының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, антициклон сілемдері әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы тек республикамыздың орталығында тіркеледі.

"Қазақстан аумағының басым бөлігі оңтүстік циклонның ықпалында болады, сондай-ақ атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады деп күтіледі, республикамыздың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, еліміздің шығысында күндіз жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі"."Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Болжамға сәйкес, түнде:

  • Абай облысының шығысында, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарының солтүстігінде, шығысында үсік жүреді, сынап бағаны -2...-3°С;
  • Ақмола облысының шығысында да топырақ беті қатады, сынап бағаны -2°С көрсетеді.

Сондай-ақ, Қазақстан бойынша көрініс табатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, оңтүстікте, батыста, солтүстік-батыста-шаңды дауылдың тұруы, түнде солтүстікте, оңтүстік-батыста тұманның түсуі жатқызылады.

Бұл ретте сейсенбіде еліміздің бірқатар өңірлерінде өрт қаупі күтіледі:

  • Атыра облысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында, солтүстігінде, Маңғыстау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Қостанай облысының орталығында, оңтүстігінде, Ақмола өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Павлодар облысының оңтүстігінде, орталығында, Қарағанды өңірінің батысында, шығысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, Қызылорда өңірінің батысында, орталығында, Жамбыл және Алматы өңірлерінің батысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында, Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады.
  • Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Павлодар облысының батысында, шығысында, Жетісу облысының шығысында, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Абай облысының шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстан бойынша 2026 жылғы 19–21 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
