Елімізде ұлттық валюта атауының жазылуы өзгереді
Ұлттық банк валюталық реттеу, сыртқы сектор статистикасы және бухгалтерлік есеп мәселелері бойынша кейбір қаулыларға түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жобада ҚР Конституциясына, сондай-ақ ҚР Цифрлық кодексіне сәйкес келтіру мақсатында келесі заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердегі "теңге" (тек орыс тіліндегі мәтінде), "шетелдік" деген сөздерді "шетелдік азамат", "ақпараттық жүйелер" сөздерін "цифрлық жүйелер" сөздеріне ауыстыру және басқа да редакциялық тұжырымдарды ауыстыру көзделеді.
Көрсетілген шаралардың нәтижелері осы Жоба қолданысқа енгізілген сәттен бастап – 2026 жылғы 1 шілдеден, ал ҚР Цифрлық кодексі бөлігінде – 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күтіледі.
Құжат 5 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
