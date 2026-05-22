#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Құқық

Алматының орталығында жазғы алаңы бар заңсыз дәмхана сүрілді

Сүру, заңсыз нысан, Алматы, Достық көшесі, жазғы алаң, дәмхана , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 17:48 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Алматыда Достық даңғылы, 42/74 мекенжайында тұрғын үйге жапсарлас салынған жазғы алаңы бар заңсыз қосалқы құрылыс алаңы сот шешімімен сүріліп жатыр. Бұл ақпаратпен Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Басқарманың мәліметінше, бір қабатты кіреберіс қосалқы нысан мен қоғамдық тамақтану орны орналасқан жазғы алаң заңсыз салынған.

Жоспардан тыс тексеру барысында "ТАЙМАС LTD" ЖШС меншік иесіне әкімшілік шаралар қолданылып, заңсыз салынған нысан мен алаңды бұзу және ғимаратты бастапқы қалпына келтіру туралы нұсқама берілген. Алайда меншік иесі бұл талапты орындамаған.

Осыған байланысты басқарма нұсқама талаптарын мәжбүрлі түрде орындату үшін мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотқа талап арыз берген. Бұдан кейін ұзаққа созылған сот талқылауы өтті.

2026 жылы 11 ақпанда Алматы қалалық сотының қаулысымен басқарманың талап арызы қанағаттандырылды. Бүгін, 2026 жылы 22 мамырда Әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен нысанды бұзу жұмыстары басталды.

Бұған дейін Алматының Алғабас шағын ауданында Бесінші белес көшесінде орналасқан автосервис нысаны сүрілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Есірткі, Астана, ірі партия
19:47, Бүгін
Астанада екі пәтерден есірткінің ірі партиясы тәркіленді
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, Достық даңғылы, 42/74 мекенжайында орналасқан &quot;Мята&quot; барының жазғы террасасы сот шешімімен сүрілді.
16:14, 15 сәуір 2026
Алматыда қала орталығындағы жазғы дәмхана сүрілді
Сүру, заңсыз нысан, Алматы
17:58, 19 қаңтар 2026
Алматыда тұрғын үйге жапсарлас салынған заңсыз қосалқы нысан сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:57, Бүгін
Григорий Ломакин вышел в финал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
19:54, Бүгін
"Сабах" без Стаса Покатилова переиграл "Туран" в матче чемпионата Азербайджана
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:15, Бүгін
"Барыс" продлил контракт с самым результативным защитником команды Уолшем
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:59, Бүгін
"Тараз" обыграл "Арыс" в матче Первой лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: