Құқық

Қазақстанда дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды жедел тіркеу іске қосылады

сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 10:21 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі "Бірыңғай терезе" қағидаты бойынша дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу жөніндегі пилоттық жобаға өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тіркеу тәртібіне оларды ел нарығына жіберу мерзімдерін едәуір қысқартуға бағытталған өзгерістер дайындады.

Ведомство атап өткендей, мәселе Қазақстан Республикасы жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп іске асырылатын "Бірыңғай терезе" қағидаты бойынша композиттік мемлекеттік қызметті енгізу жөніндегі пилоттық жобаны жетілдіру туралы болып отыр.

Бастаманың басты мақсаты-пациенттердің халықаралық бағалаудан өткен және әлемнің жетекші елдерінде қолданылатын заманауи, сапалы және қауіпсіз дәрі-дәрмектер мен медициналық технологияларға жылдам қол жеткізуін қамтамасыз ету.

Жобада халықаралық тәжірибе мен Үздік реттеуші тәжірибелерді ескере отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жедел тіркеу тетіктерін енгізу ұсынылады.

Атап айтқанда, көзделеді:

  • дәрілік заттарды преквалификациялау бағдарламасы шеңберінде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірлескен тіркеу рәсімін жүргізу;
  • АҚШ, Ұлыбритания, Еуропалық Одақ мемлекеттері, Швейцария, Корея Республикасы, Сауд Арабиясы, Сингапур, Канада, Жапония және Австралияны қоса алғанда, қатаң реттеуші жүйесі бар елдердің реттеуші органдарының шешімдерін тану тетіктерін пайдалану;
  • ce marking және медициналық бұйымдарды реттеушілердің халықаралық форумына (imdrf) қатысушы елдердің құжаттарын қоса алғанда, халықаралық танылған сапа және қауіпсіздік сертификаттары бар медициналық бұйымдарға жедел сараптама енгізу.

Ұсынылған өзгерістердің арқасында жекелеген медициналық бұйымдарға сараптама жүргізу мерзімдерін 15 жұмыс күніне дейін қысқарту жоспарлануда.

Бұл денсаулық сақтау жүйесіне заманауи медициналық технологияларды жедел енгізуге, пациенттер үшін инновациялық өнімдердің қолжетімділігін арттыруға және адал өндірушілер үшін әкімшілік кедергілерді азайтуға мүмкіндік береді.

Бұл ретте денсаулық сақтау министрлігінде: рәсімдерді жеделдету бақылауды әлсіретуді білдірмейді. Барлық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар әлі де Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сапасына, қауіпсіздігіне және тиімділігіне міндетті тексеруден өтетін болады.

Бұдан басқа, жобада мемлекеттік қызмет көрсетудің қолданыстағы тетігін жетілдіруге және оның ашықтығы мен тиімділігін арттыруға бағытталған редакциялық және нақтылаушы өзгерістер көзделген.

Ұсынылып отырған түзетулерді іске асыру Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру, мемлекеттік қызметтердің сервистік моделін дамыту және Қазақстан халқы үшін заманауи медициналық шешімдердің қолжетімділігін арттыру жөніндегі кезекті қадам болады

Жоба 27 мамырға дейін "Ашық НҚА" порталында жария талқылауға орналастырылды.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Заңды тұлғаларға мемлекеттік органдардың атауын және қысқартуларын қолдануға тыйым салынды
