ҚР дипломатиялық және қызметтік паспорттарын рәсімдеу тәртібіне өзгерістер енгізілді
Мемлекет басшысы 21 мамырдағы Жарлыққа қол қойды. Онымен ҚР дипломатиялық және қызметтік паспорттарын рәсімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою, есепке алу, сақтау және жою қағидаларына, сондай-ақ осындай паспорттар берілетін ҚР лауазымды тұлғаларының тізбесіне өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, паспорт Сыртқы істер министрлігімен Қазақстан Республикасы президенті бекітетін, дипломатиялық және қызметтік паспорттар берілетін лауазымды тұлғалардың тізбесіне сәйкес беріледі.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министріне Қазақстан Республикасының президентімен келісу арқылы тізбеде көрсетілмеген адамдарға дипломатиялық және қызметтік паспорт беруіне жол беріледі.
Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты берілетін тұлғалар тізбесі:
- Қазақстан Республикасының президенті және оның отбасы мүшелері
- Қазақстан Республикасының экс-президенттері
- Қазақстан Республикасының Премьер-министрі
- Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы
- Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі
- Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы
- Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотының Төрағасы
- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы
- Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары
- Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы
- Қазақстан Республикасының Премьер-министрінің орынбасарлары
- Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасарлары
- Конституциялық Сот Төрағасының орынбасары
- Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы
- Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің Басшысы
- Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшілері
- Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшілері
- Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы
- Президенттің арнайы өкілдері, Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының орынбасарлары
- Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының басшысы
- Тікелей Президентке бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың бірінші басшылары, орталық атқарушы органдардың бірінші басшылары
- Астана қаласының, республикалық маңызы бар қалалардың және облыстардың әкімдері
- Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары
- Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьялары
- Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл
- Қазақстан Республикасы Президенті Протокол қызметінің басшысы, Президенттің баспасөз хатшысы, Президент Әкімшілігінің Сыртқы саясат бөлімі меңгерушісі
- Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының сыртқы байланыстар мәселелерін үйлестіретін құрылымдық бөлімшесінің басшысы
- Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің көмекшісі
- Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері (жұбайы, балалары)
- Қазақстан Республикасынан жіберілетін халықаралық ұйымдардың қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері (жұбайы, балалары)
- Әскери атташелер, олардың көмекшілері және отбасы мүшелері (жұбайы, балалары)
- Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелеріндегі ұлттық қауіпсіздік органдарының ресми өкілдері, олардың көмекшілері және отбасы мүшелері (жұбайы, балалары)
- Дипломатиялық паспорт иесінің асырауындағы адамдар, егер олар ұзақ мерзімді шетелдік іссапарға немесе халықаралық ұйымға жұмысқа бірге баратын болса
- БҰҰ-ның бітімгерлік операцияларына әскери бақылаушы және штаб офицері ретінде қатысатын тұлғалар
- "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және "Астана" халықаралық қаржы орталығының бірінші басшылары
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиадалық комитетінің Президенті
Қызметтік паспорт берілетін тұлғалар тізбесі:
- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьялары
- Саяси мемлекеттік қызметшілер (саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізіліміне сәйкес)
- "А" корпусы лауазымдарын атқаратын әкімшілік мемлекеттік қызметшілер
- "Б" корпусының А, В санаттары, С-1, С-2, С-3 санаттарындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілер
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шетелдік мекемелерге іссапармен жіберілген қызметкерлері
- Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Мемлекеттік күзет қызметі, Бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі, Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеу қызметі офицерлік шендері, сыныптық шендері, біліктілік сыныптары бар немесе құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын қызметкерлері (аумақтық органдар қызметкерлерінен басқа)
- Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі міндеттемелерді орындауға қатысатын әскери қызметшілер
- Дипломатиялық қызмет қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері
- Мемлекеттік кәсіпорындардың, ұлттық даму институттарының, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, ұлттық басқарушы холдингтердің бірінші басшылары
- "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Төрағасы, өңірлік кәсіпкерлер палаталарының бірінші басшылары және "KAZAKH INVEST" ұлттық компаниясының өңірлік директорлары
- Ұлттық Олимпиадалық комитетке кіретін спорт федерацияларының бірінші басшылары
- Қазақстандық әуе компанияларының халықаралық ресми делегацияларды тасымалдауды қамтамасыз етуге тартылған ұшу-техникалық персоналы
- Осы тізбенің 7-тармағында көрсетілген ұйымдардың шетелдегі өкілдіктерінің қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері, сондай-ақ асырауындағы адамдар
Жарлық 2026 жылғы 26 мамырдан бастап күшіне енеді.
