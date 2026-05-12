#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
474.04
555.01
6.45
Құқық

Азаматтық және қызметтік қарудың талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды беру: өзгерістер енгізілді

Служебное оружие, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
ІІМ-нің 2026 жылғы 29 сәуірдегі бұйрығымен "Азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Мемлекеттік қызметті алу үшін заңды тұлға қызмет көрсетушінің кеңсесіне немесе портал арқылы өтінішпен жүгінеді, сонымен қатар құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынады.

Нақтылап айтқанда, көрсетілетін қызметті алушы құжаттар мен сынақ объектілерінің толық пакетін ұсынған кезде жауапты орындаушы:

  • бір жұмыс күні ішінде сынақ зертханасының басшысында азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындының екі данасына қол қойдырады, азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындының екі данасын тіркеу үшін қызмет көрсетушінің кеңсесіне береді және берілген қорытынды туралы мәліметтерді "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасының цифрлық жүйесіне енгізеді. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген жағдайда жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" сынақ зертханасы басшысының ЭЦҚ-сымен қол қойылған электрондық құжат нысанындағы азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындыны, сынақ хаттамасының электрондық көшірмесін қоса бере отырып, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы ұсынған сынақ объектілерін қайтару орны көрсетілген хабарламаны жібереді.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздер анықталған кезде қызмет көрсетуші құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынған көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім жөнінде, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша өз ұстанымын білдіру мүмкіндігі үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

Құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынған көрсетілетін қызметті алушыға тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабарлама жіберілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізіледі.

Тыңдау нәтижелері бойынша қызмет көрсетуші хаттама жасап, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін береді.

Сонымен қатар, көрсетілетін қызметті алушының өтінішхаты болған жағдайда тыңдау рәсімі өткізілмеуі мүмкін.

2026 жылғы 12 шілдеден бастап мынадай тармақ қолданысқа енгізіледі:

  • Қызмет көрсетуші мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы мәліметтерді цифрландыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің цифрлық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.

Бұйрық бірқатар тармақтарды қоспағанда, 2026 жылғы 19 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жүк тасымалдау және рұқсат беру тәртібіне өзгерістер енгізілді
16:37, Бүгін
Жүк тасымалдау және рұқсат беру тәртібіне өзгерістер енгізілді
Объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды беру: жаңа ережелер
09:03, 03 қыркүйек 2025
Объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды беру: жаңа ережелер
Аудиторлық қызметке лицензия беру: өзгерістер енгізілді
15:29, 24 қараша 2025
Аудиторлық қызметке лицензия беру: өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
21:33, Бүгін
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
Соперник "Барыса" по КХЛ закроет долги по зарплате в ближайшее время
21:12, Бүгін
Соперник "Барыса" по КХЛ закроет долги по зарплате в ближайшее время
Появилось фото платья Елены Рыбакиной для выступления на "Ролан Гаррос" - 2026
20:47, Бүгін
Появилось фото платья Елены Рыбакиной для выступления на "Ролан Гаррос" - 2026
Казахстан проиграл в полуфинале квалификации Кубка Билли Джин Кинг
20:28, Бүгін
Казахстан проиграл в полуфинале квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: