Азаматтық және қызметтік қарудың талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды беру: өзгерістер енгізілді
Мемлекеттік қызметті алу үшін заңды тұлға қызмет көрсетушінің кеңсесіне немесе портал арқылы өтінішпен жүгінеді, сонымен қатар құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынады.
Нақтылап айтқанда, көрсетілетін қызметті алушы құжаттар мен сынақ объектілерінің толық пакетін ұсынған кезде жауапты орындаушы:
- бір жұмыс күні ішінде сынақ зертханасының басшысында азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындының екі данасына қол қойдырады, азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындының екі данасын тіркеу үшін қызмет көрсетушінің кеңсесіне береді және берілген қорытынды туралы мәліметтерді "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасының цифрлық жүйесіне енгізеді. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген жағдайда жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" сынақ зертханасы басшысының ЭЦҚ-сымен қол қойылған электрондық құжат нысанындағы азаматтық және қызметтік қару мен оған арналған патрондардың, сондай-ақ қаруға конструктивтік жағынан ұқсас бұйымдардың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындыны, сынақ хаттамасының электрондық көшірмесін қоса бере отырып, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы ұсынған сынақ объектілерін қайтару орны көрсетілген хабарламаны жібереді.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздер анықталған кезде қызмет көрсетуші құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынған көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім жөнінде, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша өз ұстанымын білдіру мүмкіндігі үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.
Құжаттар мен сынақ объектілерін ұсынған көрсетілетін қызметті алушыға тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабарлама жіберілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізіледі.
Тыңдау нәтижелері бойынша қызмет көрсетуші хаттама жасап, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін береді.
Сонымен қатар, көрсетілетін қызметті алушының өтінішхаты болған жағдайда тыңдау рәсімі өткізілмеуі мүмкін.
2026 жылғы 12 шілдеден бастап мынадай тармақ қолданысқа енгізіледі:
- Қызмет көрсетуші мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы мәліметтерді цифрландыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің цифрлық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.
Бұйрық бірқатар тармақтарды қоспағанда, 2026 жылғы 19 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.