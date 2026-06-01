Қару-жарақты әкелу және әкетуге рұқсат беру талаптары: өзгерістер енгізілді
ІІМ министрінің 2026 жылғы 25 мамырдағы бұйрығымен азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласында екінші санаттағы рұқсаттарды беру кезінде талап етілетін рұқсат беру талаптарына және оларды растайтын құжаттар тізбесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz
Атап айтқанда, Қазақстан аумағына қару мен оның патрондарын әкелуге, Қазақстан аумағынан әкетуге және ҚР аумағы арқылы транзитпен өткізуге қатысты қорытынды беру кезінде қолданылатын кейбір рұқсат беру талаптары мен оларды растайтын құжаттар тізбесі жаңа редакцияда жазылды:
- Әкелінетін (әкетілетін) қару мен оның патрондарының саны туралы мәліметтер; қару мен патрондарды әкелуге (әкетуге) жауапты тұлғаның (жеке тұлғаның) тегі, аты-жөні, әкесінің атының бас әріптері, паспортының немесе жеке куәлігінің сериясы мен нөмірі; қару мен патрондар әкелінетін мемлекет; кеден бекеті (шекаралық өту пункті), сол арқылы әкелу жүзеге асырылады.
- Үшінші елдермен саудада нетарифтік реттеу шаралары қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды әкелу, әкету және транзитке арналған бірыңғай нысандағы қорытындыны толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес рәсімделген қорытынды жобасының болуы.
- Қылмыс жасағаны үшін өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылықтың болмауы; қылмыстық жауаптылықтан реабилитациялық емес негіздер бойынша босатылғаннан кейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шегі мерзімі өткенге дейінгі жағдайдың болмауы; ҚР ҚК-нің Ерекше бөлігінің тиісті баптары бойынша көзделген қылмыстық құқықбұзушылықтарды қайтадан бір жыл ішінде жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы; қару мен оның патрондарына қолжетімділігі бар адамдарда заңсыз әрекеттердің болмауы.
- Қару мен оның патрондарына қол жеткізе алатын адамдардың экстремизм, терроризм немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл бойынша ішкі істер немесе ұлттық қауіпсіздік органдарының есептерінде болмауы туралы мәліметтердің болмауы.
- Мемлекеттік баждың төленуі (тек заңды тұлғалар үшін).
- Қару мен оның патрондарын криминалистикалық талаптарға және сынақ әдістеріне сәйкестігін анықтау, заңсыз қайта жасау мүмкіндігін болдырмау мақсатында сәйкестігін тексеру, сондай-ақ Қазақстан Республикасына әкелгеннен кейін сынақтан өткізу туралы шарттың болуы (уақытша әкелу/әкету кезінде ұсынылмайды).
- Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатуға құқықтың болуы.
Сонымен қатар басқа да өзгерістер енгізілді.
Бұйрық 2026 жылдың 12 шілдесінен бастап күшіне енеді.
