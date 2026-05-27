ШҚО-да полицейлер тоқтатқан жеңіл көліктің жүк салғышынан төрт қой шықты
Шығыс Қазақстан облысының полицейлері Майқапшағай-Зайсан тас жолында тоқтатқан Mitsubishi Galant автокөлігінің жүксалғышынан төрт қой табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жүргізушіде тасымалданған ұсақ малдың ілеспе құжаттар болмаған. Тексере келе, жүргізуші төрт қойды басқа жергілікті тұрғынның қорсанынан ұрлап кеткені белгілі болды, деп хабарлайды КТК.
"Қазір жүргізушіге қатысты шамамен 13 миллион теңге айыппұл түрінде, тіпті бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесілуі мүмкін", делінген сюжетте.
Шығыс Қазақстан облысы ПД ресми өкілі Қарлығаш Жүсіпованың айтуынша, аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынды. Ұрланған мал тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды.
Бұған дейін елімізде Құрбан айт басталғаны хабарланған.
