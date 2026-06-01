Тегін заң көмегін өтеу ережелерін өзгерту жоспарлануда
Жоба шарт негізіндегі адвокат немесе заң консультанты болған жағдайда, тағайындау бойынша адвокаттың бір мезгілде қатысуын болдырмауды көздейді.
Сондай-ақ МККЗК бойынша істерді бөлудегі адвокаттар алқасының құзыретін нақтылауды көздейді.
Мұнымен қоса, "Заң көмегі" деген сөздер "білікті заң көмегі" деген сөздермен ауыстырылады. Жоба Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестендіруді көздейді. 2026 жылғы 15 наурыздағы республикалық референдумда қабылданған Конституцияның 12-бабының 3-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасында заңға сәйкес білікті заң көмегін алу құқығы танылады.
Министрлік түзетулер бюджет қаражатының жұмсалу ашықтығын арттыруға, төлемдердің негізділігіне бақылауды күшейтуге және мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесін жетілдіруге бағытталған өзгерістер енгізуді жоспарлайтынын атап өтті.
Жоба 12 маусымға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.