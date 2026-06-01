Денсаулық сақтау министрлігі тегін дәрі-дәрмектер мен медициналық өнімдердің тізімін жаңартты
Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрі 2026 жылғы 25 мамырдағы бұйрықпен белгілі бір аурулары бар ҚР азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз ету үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізім жаңа редакцияда жазылды.
Тізбеде қамтылған:
- тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі дәрілік заттар;
- тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберіндегі медициналық бұйымдар мен арнайы емдік өнімдер;
- ересектерге арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттар;
- ересектерге арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымдар;
- 18 жасқа дейінгі балалар үшін амбулаториялық деңгейде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттар;
- 18 жасқа дейінгі балалар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымдар.
Осылайша, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі дәрілік заттардың тізіміне мыналар кіреді:
- Қан айналым жүйесінің аурулары
- Тыныс алу аурулары
- Тері және тері асты клетчаткасының аурулары
- Ас қорыту ағзаларының аурулары
- Қан, қан ұю ағзаларының аурулары және иммундық механизмді тартатын жеке бұзылулар
- Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтанудың бұзылуы және зат алмасудың бұзылуы
- Сүйек-бұлшықет жүйесі мен дәнекер тін аурулары
- Нерв жүйесінің аурулары
- Психикалық бұзылулар мен мінез-құлықтың бұзылуы
- Кейбір инфекциялық және паразиттік аурулар
- Жаңа өспелер
- Паллиативтік көмек
- Ағзалар мен тіндерді ауыстырып салудан кейінгі жағдайлар
Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript