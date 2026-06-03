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Құқық

Ақмолалық азамат гүлге жұмсаған 7,5 мың теңгесін кері қайтаруды талап етті

Гүл, Ақмола облысы, тұтынушы, интернет-дүкен, талап, арыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 20:51 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне интернет-дүкен арқылы гүлге тапсырыс беру кезінде тұтынушы құқықтарының бұзылуы фактісі бойынша арыз келіп түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство арыз мәтініне сілтеме жасай отырып, 2026 жылғы 28 мамырда тұтынушы интернет-дүкен арқылы Степногорск қаласына раушан гүлдерін жеткізуге тапсырыс рәсімдеп, оның ақысын толық төлегенін, тапсырыс құны 7 500 теңгені құрағанын, алайда көрсетілген уақытта қызмет көрсетілмегенін хабарлайды. Яғни, ақысы төленгенімен тұтынушы қолына гүл тимеген.

"Төлем интернет-дүкен әкімшілігінің нұсқауымен жеке тұлғаның банк картасына тікелей аударылған. Тапсырыс шартына сәйкес, жеткізу 2026 жылғы 28 мамырда сағат 09:00-ден 10:00-ге дейін жүзеге асырылуы тиіс болған. Алайда қызмет көрсетілмеген. Кейіннен сатушы тапсырыс жеткізілгені туралы автоматты хабарлама жолдағанымен, іс жүзінде тауар алушыға жеткізілмеген. Тұтынушы сатушының атына көрсетілмеген қызмет үшін төленген ақшалай қаражатты қайтару туралы сотқа дейінгі талап жолдаған. Алайда жауап болмағандықтан, азамат Ақмола облысы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінен консультациялық көмек сұрап жүгінді", делінген комитет хабарламасында.

Департамент мамандарымен қабылданған шаралардың нәтижесінде 7 500 теңге көлеміндегі қаражат тұтынушыға толық көлемде қайтарылды. Мәселе реттелуіне байланысты өтініш беруші өз арызын кері қайтарып алғаны, іс сотқа жетпегені де нақтылынады.

Бұған дейін Қазақстандағы ШОБ-тың дамуына онлайн-сауданың әсері туралы жазғанбыз.

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