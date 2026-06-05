Дәрігердің қабылдауына жазылу: тәртіп сақшылары алаяқтықтың тағы бір түрі шыққанын ескертеді
ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, соңғы уақытта интернет-алаяқтар өздерін емхана, медициналық мекеме немесе тіркеу қызметінің қызметкерлері ретінде таныстырып, дәрігердің қабылдауына жазылуға немесе кезекке тіркеуге көмектесетінін айтып хабарласу жағдайлары жиілеген.
Осы кезде азаматтардың сеніміне кіріп, "Aitu Passport" сияқты цифрлық қосымшаларға кіру үшін SMS арқылы келетін кодты айтуды сұрайды. Алайда мұндай кодтар жеке деректерге, электрондық қызметтерге және цифрлық сәйкестендіру жүйелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін маңызды ақпарат болып табылады.
Полиция азаматтарға ешбір ресми медициналық мекеме немесе мемлекеттік орган қызметкері SMS арқылы келген құпия кодтарды сұрамайтынын ескертеді. Егер сізден осындай ақпарат талап етілсе, әңгімені дереу тоқтатып, күмәнді қоңырау немесе хабарламаны елемеген жөн.