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Құқық

Астанада жаяу жүргіншілер мен жүргізушілерді жаппай тексеру басталды

Полиция, Астана, жаяу жүргіншілер, жүргізушілер, тексеру , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 17:14 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласы полиция департаменті жол-көлік оқиғаларының алдын алу, жол қозғалысына қатысушылардың құқықтық мәдениетін арттыру және жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында "Жаяу жүргінші" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда ПД баспасөз қызметі 2026 жылы 8 маусымда хабарлағандай, жаяу жүргіншілердің қатысуымен болатын апаттар әлі де өзекті мәселелердің бірі.

"Жыл басынан бері елорда аумағында жаяу жүргіншілердің қатысуымен 400-ге жуық жол-көлік оқиғасы тіркелді.Алаңдатарлығы, аталған жол апаттарының едәуір бөлігі жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін сақтамауынан орын алған. Атап айтқанда, жаяу жүргіншілердің кінәсінен 82 жол-көлік оқиғасы тіркелді".Астана қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі

Көп жағдайда жол апаттары:

  • белгіленбеген жерден жолды кесіп өту,
  • бағдаршамның тыйым салатын белгісіне қарамастан жолға шығу,
  • жолдағы жағдайды дұрыс бағаламау және қараңғы уақытта жарық шағылыстыратын элементтерді пайдаланбау салдарынан орын алады.

"Жаяу жүргінші" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері адам көп шоғырланатын орындарда, білім беру ұйымдарының маңында күшейтілген бақылау жұмыстарын жүргізуде. 

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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