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Құқық

2026 жылғы 1 шілдеден бастап Салық кодексінде не өзгереді

Налоговый кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 11 маусымда "Қазақстан Республикасының Салық кодексіне өзгерістер енгізу туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мыналар көзделген:

  • бір палаталы Парламент – Құрылтайдың қызметіне, сондай-ақ Қазақстан Халық Кеңесінің құрылуына байланысты өзгерістер енгізу;
  • кодекстің бүкіл мәтіні бойынша "шетелдік" терминін "шетел азаматы" терминімен ауыстыру;
  • ұлттық валютаның атауын "теңге" түрінде жазу;
  • құқықтық терминологияны жетілдіруге бағытталған редакциялық түзетулер енгізу. Атап айтқанда, 23-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі "заңнамалық актілер" деген сөздер "заңдар" деген сөзбен ауыстырылады;
  • референдумдарға қатысты тұжырымдарды нақтылау ("республикалық референдум" орнына енді "жалпыхалықтық референдум" деп көрсетіледі);
  • Астана қаласының ерекше мәртебесін ескере отырып, аумақтардың атауларын көрсету тәртібін белгілеу. Жаңа жазылу тәртібі: "астана, облыс, республикалық маңызы бар қала".

Сонымен қатар, "Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы" заңның 40-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес, Салық кодексінен Конституциялық сотқа жүгінгені үшін алынатын мемлекеттік баж да алып тасталады.

Заң 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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