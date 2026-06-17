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Құқық

Алматы облысында түрмеде ұйымдасқан қылмыстық топ құрған 10 азамат ауыр жазаға кесілді

Түрме, Алматы облысы, ұйымдасқан қылмыстық топ, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 18:05 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 12 маусымда Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Заречный елдімекенінде орналасқан №14 түзеу мекемесінде әрекет еткен қылмыстық топтың 10 қатысушысына қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, 2022-2024 жылдар аралығында аталған мекемеде жазасын өтеп жүрген жекелеген сотталғандар тұрақты ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ) құрып, психологиялық қысым көрсету және күш қолдану арқылы басқа сотталғандарға қатысты заңсыз әрекеттер жасаған.

Ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері басқа сотталғандардан жүйелі түрде ақша бопсалап отырған. Алынған қаражат банк карталарына және Kaspi мен басқа да мобильді қосымшалардағы өздерінің бақылауындағы шоттарға аударылған. Талаптарын орындаудан бас тартқан жәбірленушілер ұрып-соғуға, қорлауға және өзге де дене күшін қолдану түрлеріне ұшыраған.

Аталған көпэпизодты қылмыстық іс бойынша тергеп-тексеруді Алматы облысы прокуратурасының арнайы прокурорлары ҚР ҚК-нің 262, 194 және 190-баптары бойынша жүргізді.

Сот талқысы барысында мемлекеттік айыптаушы сотқа сотталушылардың әрекеттерінің заңға қайшылығын толық дәлелдейтін жеткілікті дәлелдемелер ұсынды.

Істі қарау қорытындысы бойынша сот ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелерін тағылған айыптардың барлық тармақтары бойынша кінәлі деп танып, оларға 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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