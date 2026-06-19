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Құқық

Камера жұмысындағы ақау: Абай облысында 172 жүргізушіге төлеген айыппұлдары кері қайтарылуда

Камера, заңсыздық, Абай облысы, Аягөз, айыппұл, кері қайтару, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 19:23 Сурет: koleso.kz
Абай облысы, Аягөз ауданының прокуратурасы жол қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейтін камералардың жұмысында заң бұзушылықтарды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аягөз қаласындағы көшелердің бірінде көлік қозғалысына рұқсат етілген жылдамдық сағатына 60 километр болғанына қарамастан, автоматты тіркеу кешенінің баптауларында шекті жылдамдық 40 км/сағат ретінде қате белгіленгені анықталды.

"Осының салдарынан 172 азамат әкімшілік жауапкершілікке заңсыз тартылған. Прокурорлық қадағалау актісі бойынша заңсыз шығарылған қаулылардың барлығының күші жойылып, төленген айыппұлдарды қайтару жұмыстары ұйымдастырылды. Қазіргі таңда көлік иелеріне 800 мың теңгеден астам қаражат қайтарылды. Қаражаттарды қайтару жұмыстары жалғасуда". ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Абай облысының прокуратурасы азаматтарға әкімшілік жауаптылыққа заңсыз тарту фактілері анықталған жағдайда, өз құқықтарын қалпына келтіру үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға немесе прокуратура органдарына жүгінуге құқылы екенін түсіндіреді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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