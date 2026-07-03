Салық кодексіне жаңа түзетулер енгізілді
Атап айтқанда, ұсынылады:
- ҚР азаматтары үшін жұмыс орындарын құру және білім трансфертін қамтамасыз ету міндетті шарттарымен жоғары технологиялық өндірістерді құруға бағытталған бірегей құзыреттер мен инвестицияларды тарту үшін уақытша (5 жылға дейін) ынталандырушы салық режимінің енгізілуін қарастыру.
- Белгіленген шарттар сақталған кезде инвестициялық келісімшарттар шеңберінде пайдаланылатын шикізаттың және (немесе) материалдардың импортын ҚҚС-дан босату.
- Күрделі теңіз жобалары бойынша көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын және қорғаныс саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган пайдалану үшін Қазақстан Республикасының меншігіне берілетін тауарлар бойынша ҚҚС сомасын есепке жатқызу құқығын көздеу.
- 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған инвестициялық басым жобаларды іске асыратын ұйымдарға салықтық преференциялар беру тәртібін қалпына келтіру.
- Салық кодексіне анықталған құқықтық олқылықтарды жою және тиісті саланы салықтық реттеуді жетілдіру бөлігінде өзгерістер енгізу.
Ұсынылып отырған нормаларды іске асыру салық заңнамасын жетілдіруге, оның тиімділігі мен құқықтық айқындылығын арттыруға, инвестициялар мен жоғары білікті мамандарды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасауға, инвесторлар мен салық төлеушілер үшін әкімшілік кедергілерді азайтуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық жүйесінің тұрақтылығы мен болжамдылығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Шетелдік азаматтардың жекелеген санаттары үшін салықтық ынталандыруды енгізу жоғары білікті мамандарды, кәсіпкерлер мен инвесторларды тарту үшін күресте Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді, адами капиталдың дамуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына ықпал ететін болады.
Құжат 27 шілдеге дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.