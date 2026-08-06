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Қоғам

Қазақстанда мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы жаңа заң әзірленіп жатыр

Военная спецтехника, военный танк, армия, военные учения, военный полигон , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 10:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қорғаныс министрлігі "Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" заң жобасына қатысты реттеушілік саясаттың консультативтік құжатын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс үдерісін құқықтық тұрғыдан басқарудың кешенді жүйесі жоқ екені айтылған. Сонымен қатар қолданыстағы заңнамада мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс рәсімдері шамадан тыс реттеліп, егжей-тегжейлі белгіленген.

Қолданыстағы заң нормалары ескіріп, Қазақстанның мемлекеттік реттеу жүйесі мен экономикасында болған өзгерістерге сәйкес келмейді.

Бұдан бөлек, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты ұйымдастыру тәртібі мен оның аясында шығарылатын өнімдердің сапасына қатысты мәселелер әлі де шешілмеген.

Қазіргі жағдай қорғаныстық тапсырыс жүйесіне қатысты заңнамалық және оны іске асыру деңгейлеріндегі тәсілдердің бірізді еместігін көрсетеді.

Осыған байланысты "Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" жаңа заң қабылдау ұсынылып отыр. Ал оны іске асырудың егжей-тегжейлі тетіктері заңға тәуелді актілер деңгейінде белгіленбек.

Сондай-ақ мынадай шаралар ұсынылды:

  • шағын және орта бизнес субъектілерін қорғаныстық тапсырысқа қатысуға ынталандыру құралы ретінде офтейк-келісімшарттарды қолдану үдерісін нормативтік тұрғыдан реттеу;
  • орындаушыны таңдау кезінде бағадан бөлек қосымша өлшемшарттарды қарастыру;
  • мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушыны таңдау тәсілдерін қайта қарау. Бұл ретте тек баға ғана емес, әлеуетті орындаушының рейтингі де шешуші рөл атқарады. Мұндай тәсіл бағалық және бағалық емес өлшемшарттарды қатар қолдануға мүмкіндік береді;
  • мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты өнімнің бүкіл өмірлік циклі құнын ескере отырып орналастыру. Бұл бағаға ғана емес, жаңа өндірістер ашуға, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына да басымдық беруге мүмкіндік береді;
  • барлық мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдар мен кәсіпорындарда құпиялылық талаптарын сақтай отырып, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты ақпараттық платформаға көшіру.

Ұсынылған шаралар:

  • үдерісті заңға тәуелді актілер деңгейінде икемді реттеу арқылы қорғаныстық тапсырыстың тиімділігін арттыруға;
  • шешім қабылдауды жеделдетіп, рәсімдерді жеңілдетуге;
  • қорғаныстық тапсырысты орындауға қатысатын өндірістер санын көбейтіп, орындаушылардың біліктілігі мен өнім сапасын арттыруға;
  • қорғаныстық тапсырысты орындаушыны таңдау тәртібін жүйелеу арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға;
  • мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың бірыңғай тәртібін қалыптастыруға мүмкіндік береді деп күтіледі.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 28 тамызға дейін жария талқылауға ұсынылды.

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