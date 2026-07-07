#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Үй-жайда төлем жүйелерін орнатуға қойылатын талаптар өзгерді

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Ұлттық банк 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары мен бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, жаңа редакцияда ережелердің бірқатар тармақтары көрсетілген.

Мәселен, төлем жүйесінің терминалын дербес компьютерге орнатқан жағдайда төлем жүйесі пайдаланушысының жұмыс орны қол жетімділігі шектеулі төлем жүйесі пайдаланушысының орналасқан жері бойынша үй-жайда орналастырылады.

Төлем жүйесінің терминалы виртуалды ортада орнатылған жағдайда, ол орналастырылған физикалық ресурс (сервер) Талаптардың 9-тарауының талаптарына сәйкес келетін төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығында орналастырылады.

Төлем жүйесінің терминалы орнатылған виртуалды ортаға қорғалған байланыс арналары арқылы қашықтан қосылған дербес компьютер үй-жайда орналастырылады.

Бұл ретте төлем жүйесін пайдаланушының жұмыс орны операторларының функцияларын орындайтын жұмыскерлердің жұмыс орындарын қоспағанда, үй-жайда төлем жүйесімен жұмыс істеуге арналмаған жұмыс орындарын орналастыруға жол берілмейді.

Сондай-ақ, бөлмеге кіре берісте, сондай-ақ төлем жүйесінің терминалы орнатылған дербес компьютерде немесе төлем жүйесінің терминалы орнатылған виртуалды ортаға қорғалған байланыс арналары арқылы қашықтан қосылған дербес компьютерде бейне сигналдарды жазу мүмкіндігі бар бейнебақылау орнатылатыны айтылады.

Объектілердің қозғалысы анықталған кезде бейне сигналдарды жазуды іске қосуға жол беріледі. Бейнежазбалар мұрағаты төлем жүйесі пайдаланушысының ішкі құжаттарында белгіленген төлем жүйесі пайдаланушысының жұмыс орнының жүйелік блогында мөрлердің немесе пломбалардың тұтастығын бақылау кезеңінен кем емес сақталады.

Төлем жүйесінің терминалын виртуалды ортаға орнатқан жағдайда, бейнебақылау осы виртуалды орта базасында орналастырылған физикалық ресурс (сервер) орнатылған төлем жүйесі пайдаланушысының деректер орталығына қосымша орнатылады.

Төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығының бейнебақылауы төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығына барлық өтулерді, кірулерді бақылауды қамтамасыз ететіні көрсетіледі. Төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығында бейнекамераларды орналастыру төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығы Үй-жайының ішінде және оған кірер алдында бейнебақылаумен қамтылмаған аймақтардың болуын болдырмайды.

Төлем жүйесін пайдаланушының деректер орталығының бейне сигналдарын жазу үздіксіз немесе қозғалыс детекторын пайдалану арқылы жүргізіледі.

Төлем жүйесін пайдаланушының деректерді өңдеу орталығының бейнежазбаларының мұрағаты кемінде үш ай сақталады.

Қаулы 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
11:01, 22 тамыз 2024
Қазақстанда кредиттік бюролардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар өзгерді
Қазақстанда көппәтерлі үй менеджеріне қойылатын талаптар өзгерді
11:56, 25 маусым 2024
Қазақстанда көппәтерлі үй менеджеріне қойылатын талаптар өзгерді
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, садики, дети, няни, няня, детсад, детсады
13:09, 16 қазан 2024
Еліміздегі балабақшалар мен мектептерге қойылатын санитарлық талаптар өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ардак Абижанов
14:57, Бүгін
Пробывший неделю исполнительным директором ФТК Абижанов стал вице-президентом
Бывший высокопоставленный функционер КФФ Пазылхайыр стал руководителем в &quot;Кайсаре&quot;
14:48, Бүгін
Бывший высокопоставленный функционер КФФ Пазылхайыр стал руководителем в "Кайсаре"
Чейз Приски
14:38, Бүгін
"Барыс" подписал контракт с американским защитником Чейзом Приски
Сакен Бибосынов
14:26, Бүгін
"Федерация решит": Сакен Бибосынов о своём участии на Азиатских играх в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: