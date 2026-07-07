Үй-жайда төлем жүйелерін орнатуға қойылатын талаптар өзгерді
Атап айтқанда, жаңа редакцияда ережелердің бірқатар тармақтары көрсетілген.
Мәселен, төлем жүйесінің терминалын дербес компьютерге орнатқан жағдайда төлем жүйесі пайдаланушысының жұмыс орны қол жетімділігі шектеулі төлем жүйесі пайдаланушысының орналасқан жері бойынша үй-жайда орналастырылады.
Төлем жүйесінің терминалы виртуалды ортада орнатылған жағдайда, ол орналастырылған физикалық ресурс (сервер) Талаптардың 9-тарауының талаптарына сәйкес келетін төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығында орналастырылады.
Төлем жүйесінің терминалы орнатылған виртуалды ортаға қорғалған байланыс арналары арқылы қашықтан қосылған дербес компьютер үй-жайда орналастырылады.
Бұл ретте төлем жүйесін пайдаланушының жұмыс орны операторларының функцияларын орындайтын жұмыскерлердің жұмыс орындарын қоспағанда, үй-жайда төлем жүйесімен жұмыс істеуге арналмаған жұмыс орындарын орналастыруға жол берілмейді.
Сондай-ақ, бөлмеге кіре берісте, сондай-ақ төлем жүйесінің терминалы орнатылған дербес компьютерде немесе төлем жүйесінің терминалы орнатылған виртуалды ортаға қорғалған байланыс арналары арқылы қашықтан қосылған дербес компьютерде бейне сигналдарды жазу мүмкіндігі бар бейнебақылау орнатылатыны айтылады.
Объектілердің қозғалысы анықталған кезде бейне сигналдарды жазуды іске қосуға жол беріледі. Бейнежазбалар мұрағаты төлем жүйесі пайдаланушысының ішкі құжаттарында белгіленген төлем жүйесі пайдаланушысының жұмыс орнының жүйелік блогында мөрлердің немесе пломбалардың тұтастығын бақылау кезеңінен кем емес сақталады.
Төлем жүйесінің терминалын виртуалды ортаға орнатқан жағдайда, бейнебақылау осы виртуалды орта базасында орналастырылған физикалық ресурс (сервер) орнатылған төлем жүйесі пайдаланушысының деректер орталығына қосымша орнатылады.
Төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығының бейнебақылауы төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығына барлық өтулерді, кірулерді бақылауды қамтамасыз ететіні көрсетіледі. Төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығында бейнекамераларды орналастыру төлем жүйесі пайдаланушысының деректерді өңдеу орталығы Үй-жайының ішінде және оған кірер алдында бейнебақылаумен қамтылмаған аймақтардың болуын болдырмайды.
Төлем жүйесін пайдаланушының деректер орталығының бейне сигналдарын жазу үздіксіз немесе қозғалыс детекторын пайдалану арқылы жүргізіледі.
Төлем жүйесін пайдаланушының деректерді өңдеу орталығының бейнежазбаларының мұрағаты кемінде үш ай сақталады.
Қаулы 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.