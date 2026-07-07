Шетелдіктерге тұруға ықтиярхат пен тұрақты тұруға рұқсат беру қағидалары жаңартылды
Мемлекеттік қызмет көрсету ережелері жаңа редакцияда жазылды.
Мемлекеттік қызметті алу үшін ҚР-да тұрақты тұруға рұқсат алған жеке тұлғалар тұрғылықты жері бойынша "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ аумақтық полиция органдарына жүгінеді.
Қазақстан Республикасында шетелдікке тұруға ықтиярхатты алғаш рет 16 жасқа толған адамдарға ресімдеу.
Қазақстан Республикасында шетелдіктің тұруына ықтиярхатын айырбастау:
- қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты;
- жоғалту;
- одан әрі пайдалануға жарамсыз.
- Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктің азаматтығын өзгерту.
Азаматтың анықтамалық деректері (тегі, аты, әкесінің аты; туған күні,орны) өзгерген жағдайда шетелдіктің тұруына ықтиярхатын ресімдеу; шығарылған құжаттарда жазбаның дәл болмауы.
Шетелдікке тұруға ықтиярхат беру
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:
- өтінімді тіркеу талоны негізінде Мемлекеттік корпорация арқылы;
- көрсетілетін қызметті берушінің Мемлекеттік корпорацияда: формуляр толтырылғаннан кейін формуляр бланкісінен бөлінетін жеке басты куәландыратын құжатты алуға арналған түбіртек негізінде формулярды толтыру кезінде.
Қазақстан Республикасында шетелдікке тұруына ықтиярхатты алғаш рет 16 жасқа толған адамдарға ресімдеу кезінде:
- жарамды шетелдік паспорт;
- Қазақстан Республикасында тұрақты тұруына ықтиярхат беру туралы хабарлама.
Тұруға ықтиярхатты ресімдеу кезінде көрсетілетін қызметті беруші дактилоскопиялау рәсімін жүргізеді.
Қазақстан Республикасында шетелдіктің тұруына ықтиярхатын айырбастау кезінде:
қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты:
- Шетелдіктің тұруға ықтиярхаты не оның цифрлық нысаны – жеке басты сәйкестендіру үшін;
- жарамды шетелдік паспорт.
жоғалту:
- жарамды шетелдік паспорт;
- жеке басты куәландыратын құжаттардың қайда, қашан және қандай жағдайларда жоғалғаны көрсетілген жазбаша өтініш);
- тұруға ықтиярхаты ұрланған жағдайда қылмыстық құқық бұзушылық ретінде тұруға ықтиярхатты ұрлау туралы өтінішті қабылдаған қылмыстық қудалау органынан – талон-хабарлама;
- әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулы (Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатсыз немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігінсіз не тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ адамның куәлігі жарамсыз болған жағдайда, күнтізбелік он күннен астам мерзімге тұрақты тұрғаны үшін, сондай-ақ ішкі істер органдарына тұруға ықтиярхаттың не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің жоғалғаны туралы уақтылы хабарламағаны үшін) Кодекстің 492-бабына сәйкес және әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін негіздер болған кезде әкімшілік айыппұлды төлегені туралы түбіртек;
Азаматтың анықтамалық деректері (тегі, аты, әкесінің аты; туған күні, жері) өзгерген жағдайда шетелдіктің тұруға ықтиярхатын ресімдеу кезінде; шығарылған құжаттарда жазбаның дәл болмауы:
- анықтамалық деректердің өзгеруіне байланысты (тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, орны):
- Шетелдіктің тұруға ықтиярхаты не оның цифрлық нысаны – жеке басты сәйкестендіру үшін;
- жарамды шетелдік паспорт;
- неке қию (бұзу) туралы куәлік не оның Цифрлық нысаны, заңды күшіне енген сот шешімі;
- анықтамалық деректерді өзгерту туралы қорытынды (уәкілетті қызметкер АХАЖ АЖ-дан интеграциялық өзара іс-қимыл арқылы алатын анықтамалық деректердің, туған жерінің өзгеруі туралы мәліметтер ШАҚТ ТП-да болмаған жағдайда);
шығарылған құжаттарда жазба дәл болмаған жағдайда:
- шетелдіктің тұруға ықтиярхаты не оның цифрлық нысаны – жеке басты сәйкестендіру үшін;
- жарамды шетелдік паспорт;
- енгізілетін мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар (туу туралы, неке қию (бұзу) туралы куәлік не олардың цифрлық нысаны).
Құжат үшін мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек (мемлекеттік баж төлеуден босатылған адамдар растайтын құжаттарды ұсынады).
Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның заңды өкілі Мемлекеттік корпорацияға өзі келіп, өкілдік етуге өкілеттігін растайтын құжаттарды ұсына отырып не өкілеттікте көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға арналған нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша сенім білдірілген адамға жүгінген кезде.
Егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алуға келмесе, Мемлекеттік корпорация дайындалған күнінен бастап бір жыл ішінде азаматтығы жоқ адамның куәлігін сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін көрсетілетін қызметті берушіге жою үшін беріледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
Бұйрық 2026 жылғы 14 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.