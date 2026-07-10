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Құқық

Ұлттық банк алтын валюта активтерінің сыртқы менеджерлерін таңдау ережелерін жаңартты

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 13:53 Фото: pexels
Ұлттық Банктің 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін, Ұлттық қор активтерін және БЖЗҚ зейнетақы активтерін сыртқы басқарушыларды таңдау және активтерді сыртқы басқаруға беру қағидалары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қағидаларда сыртқы басқарушыларды таңдау және алтын-валюта активтерінің, Ұлттық қор активтерінің және зейнетақы активтерінің балама құралдар портфельдерінің активтерін, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарының бағдарламалары шеңберінде алтын-валюта активтерінің дамушы нарықтары портфелінің активтерін сыртқы басқаруға беру тәртібі, мұндай басқару Ұлттық Банк Басқармасы бекітетін тиісті инвестициялық стратегиямен көзделген жағдайда, айқындалмайды.

Сыртқы басқаруға берілетін алтын-валюта активтерінің жалпы рұқсат етілген көлемі алтын-валюта активтерінің жалпы көлемінің 30 (отыз) пайызынан аспайды.

Бір сыртқы басқарушыға сыртқы басқаруға берілетін алтын-валюта активтерінің жалпы рұқсат етілген көлемі алтын-валюта активтерінің жалпы көлемінің 5 (бес) пайызынан аспайды.

Бір сыртқы басқарушыға сыртқы басқаруға берілетін Ұлттық қор активтерінің жалпы рұқсат етілген көлемі Ұлттық қор активтерінің жинақ портфелі көлемінің 10 (он) пайызынан аспайды.

Бір сыртқы басқарушыға сыртқы басқаруға берілетін зейнетақы активтерінің жалпы рұқсат етілген көлемі шетел валютасындағы зейнетақы активтерінің портфелі көлемінің 10 (он) пайызынан аспайды.

Көзделген лимиттен артқан кезде, оның ішінде жұмыс істеп тұрған екі сыртқы басқарушы қосылған жағдайда, уәкілетті бөлімше осындай артудың туындаған күнінен бастап 3 (үш) ай ішінде сәйкессіздікті жояды.

Активтер:

  • Активтерді басқару түрлеріне байланысты тәуекелдер деңгейін төмендету;
  • сыртқы басқарушының тәжірибесін, талдамалық материалдарын, зерттеулері мен техникалық ресурстарын пайдалану есебінен Активтерді басқарудың кірістілігін ұлғайту;
  • сыртқы басқарушылардан алынған активтерді басқару саласындағы сараптамалар мен консультацияларды қолдану есебінен Активтерді басқару тиімділігін арттыру;
  • Активтерді дербес басқаруда тәжірибесі жоқ активтердің жаңа сыныптарын енгізу мақсатында сыртқы басқаруға беріледі.

Сыртқы басқарушы үшін активтерді басқару түрін (белсенді, жетілдірілген индекстік немесе пассивті (индекстік)) және эталондық портфельді таңдау инвестициялық стратегияларда көзделген Активтерді басқару мақсаттары мен шектеулерге сәйкес нарықтағы жағдайға байланысты жүзеге асырылады.

Сыртқы басқарушыға немесе сыртқы транзиттік басқарушыға инвестициялық сыртқы басқару туралы келісімге (инвестициялық басқару туралы келісім) немесе инвестициялық сыртқы транзиттік басқару туралы келісімге (транзиттік басқару туралы келісім) сәйкес белгіленген комиссиялық сыйақы және (немесе) басқару нәтижелеріне байланысты комиссиялық сыйақы төленеді.

Қаулы 2026 жылғы 20 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Бұл ретте бұрын қолданыста болған ережелер күшін жояды.

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