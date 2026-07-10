#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Кредиттік бюролардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар жаңартылды

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 14:16 Фото: freepik
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен кредиттік бюролардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, кредиттік бюролардың, ақпарат берушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде цифрлық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар жаңа редакцияда баяндалған.

Кредиттік бюро қорғалған ақпаратты алу, сақтау және өңдеу кезінде, сондай-ақ кредиттік есептерді дайындау және беру кезінде оның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Кредиттік бюро ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесін басқаруға арналған кредиттік бюроны басқарудың жалпы жүйесінің бір бөлігі болып табылатын ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің құрылуын және жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі кредиттік бюроның бизнес-процестері үшін әлеуетті шығынның барынша төмен болуына мүмкіндік бере отырып, кредиттік бюроның ақпараттық активтерін қорғауды қамтамасыз етеді.

Кредиттік бюро ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің тиісті деңгейін, оны дамыту мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында мыналар айқындалатын ішкі құжаттардың болуын қамтамасыз етеді:

мыналар қамтылатын ақпараттық қауіпсіздік саясаты:

  • ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құру мақсаттары, міндеттері және негізгі қағидаттары;
  • ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің қолданылу саласы;
  • ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі шеңберіндегі жауапкершілік;
  • ақпараттық қауіпсіздік саясатының қолжетімділігін тарату және қамтамасыз ету;
  • ақпараттық қауіпсіздік саясатын қайта қарауға қойылатын талаптар;

мыналар қамтылатын ақпараттық активтерді басқару қағидалары:

  • құпиялылық деңгейі көрсетілген ақпаратқа қойылатын негізгі талаптар;
  • активтерді таңбалау және паспорттау жөніндегі талап;
  • құпиялылық деңгейін ескере отырып, ақпаратпен жұмыс істеу тәртібі;

мыналар қамтылатын резервтік көшіру (архивтеу) тәртібі:

  • резервтік және архивтік көшіруге қойылатын талаптар;
  • резервтік көшірмелерді тестілеу тәртібі;

мыналар қамтылатын ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау және басқару әдістемесі:

  • ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау және өңдеу процесі;
  • ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерінің қолайлы болу өлшемшарттары;
  • ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін өңдеу жоспары;
  • ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау және өңдеу туралы есеп;

мыналар қамтылатын цифрлық жүйе пайдаланушыларының (цифрлық жүйелердің операторлары, басқарушылары) қолжетімділігі мен міндеттерін шектеу бойынша:

  • еңбек шартының қолданылуы аяқталғаннан кейін конфиденциалды ақпаратты жария етпеу туралы талаптарды қамтитын функционалдық міндеттерін тоқтату немесе өзгерту тәртібі;
  • оқыту және хабардар болуды арттыру тәртібі;
  • ақпаратқа, цифрлық жүйелерге, желілерге, сервистерге, жабдыққа және үй-жайларға қолжетімділікті бақылау тәртібі;
  • қолжетімділік құқықтарын жүйелі түрде қайта қарау талаптары;
  • пайдаланушылық және артықшылық берілген қолжетімділік құқықтарын басқаруға талаптар;
  • қолжетімділік құқықтарын ұсынуды, өзгертуді, жоюды техникалық тұрғыдан іске асыру тәртібі;

мыналар қамтылатын кредиттік бюроның цифрлық жүйесімен жұмыс істеу тәртібі:

  • кредиттік бюроның цифрлық жүйесінің өзгерістерін әзірлеу және басқару рәсімдері;
  • кредиттік бюроның цифрлық жүйесінің операторлары мен басқарушыларының құқықтары мен міндеттері;

мыналар қамтылатын ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларын басқару рәсімдері:

  • оқыс оқиғаларды жіктеу, хабарлауға жататын адамдары көрсете отырып, оқыс оқиғалар туралы хабарлау тәртібі;
  • оқыс оқиғаларға ден қою және өңдеу тәртібі;
  • ақпараттық активтерді зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуден қорғау қағидалары.

Кредиттік ұйымның ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің қатысушылары мыналар болып табылады:

  • басқару органы;
  • атқарушы орган;
  • ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттері бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті алқалы орган (алқалы орган);
  • ­әуекелдерді басқару бөлімшесі;
  • ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі;
  • ақпараттық технологиялар бөлімшесі;
  • қауіпсіздік бөлімшесі;
  • қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі;
  • заң бөлімшесі;
  • өзге бөлімшелер.

Қаулы 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
11:01, 22 тамыз 2024
Қазақстанда кредиттік бюролардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар өзгерді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, банк, банки, услуги банка, банковские услуги, касса в банке, кассы в банке, банковская касса, банковские кассы, кассовая операция, кассовые операции
15:37, 22 мамыр 2026
Банктердің жұмысына қойылатын талаптар жаңартылды
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность
14:37, 07 шілде 2026
Үй-жайда төлем жүйелерін орнатуға қойылатын талаптар өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш
16:27, Бүгін
Пляжники Казахстана досрочно оформили выход из группы на чемпионате мира
Аман Конысбек
16:10, Бүгін
Экс-боксёр из Узбекистана Аман Конысбек принёс Казахстану медаль ЧА
Рафаэль Надаль
15:59, Бүгін
Документальный фильм про Рафаэля Надаля номинирован на главную телевизионную премию США
Гран-при Испании
15:44, Бүгін
Лучшие борцы Казахстана из-за турнира в Будапеште не выступят на турнире в Мадриде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: