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Құқық

"Шетелде жүрсе де жалақы алып отырған". Прокуратура білім саласындағы былық-шылықтың бетін ашты

Тексеру, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, білім беру саласы, бюджет, жалақы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 10:10 Сурет: Zakon.kz
Түркістан облысының білім беру жүйесінде жасалған төлемдерге жүргізілген тексеруден кейін 680 адам жазаланды. Жалақы, тіпті Қазақстаннан тыс жердегі қызметкерлерге де есептелген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сарыағаш ауданының прокуратурасы аудандық білім бөлімінде және оған қарасты білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасы Еңбек және Бюджет кодекстері талаптарының сақталуына талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде білім беру саласының бірқатар қызметкерлері жұмыс уақытында және сабақ өткізу кезеңдерінде шетелге шығып кеткені анықталды.

"Алайда олардың жұмыс орнында болмаған уақыттарына қарамастан жалақы толық көлемде есептеліп, төленген. Атап айтқанда, аудандық білім бөлімінің қызметкерлері, сондай ақ мектеп мұғалімдері мен жұмысшылары сабақ пен жұмыс уақытында шетелге шығу фактілері тіркелген. Талдау қорытындысымен білім бөлімі қызметкерлеріне қатысты 389 мың теңгеден астам, ал білім беру ұйымдары бойынша жалпы 15 млн теңгеден астам бюджет қаражатының негізсіз жұмсалғаны анықталды", делінген Түркістан облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Прокурорлық қадағалау актісі негізінде жұмыс уақытында шетелге шыққан қызметкерлермен қатар, аталған заң бұзушылықтарға жол берген басшылар Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 50-бабы талаптарын бұзғаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

"Қабылданған шаралардың нәтижесінде мемлекет кірісіне 15 миллион теңгеден астам қаражат өндіріліп, 680 тұлға жауапкершілікке тартылды".

Бұған дейін Түркістан облысының шекаралас ауданында көші-қон заңнамасын бұзудың 181 фактісі анықталғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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