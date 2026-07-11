Алматы полициясы жасөспірімдер қылмысына қарсы күресті күшейтпек
Алматыда 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы тіркелуі шамамен 11 пайызға азайған. Дегенмен, ауыр қылмыстардың жекелеген санаттарының, жасөспірімдер қылмысының және отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтардың өсуі, сондай-ақ профилактикалық жұмыстың жеткілікті деңгейде нәтиже бермеуі алаңдаушылық туғызады. Осыған байланысты Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Айдын Кабдулдинов бірқатар басым бағыттар бойынша жұмысты күшейтуді тапсырды.
Оның айтуынша, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы тіркелуі шамамен 11 пайызға азайғанымен, босаңсуға негіз жоқ. Бұл міндеттер Алматы қаласы полиция департаментінің жылдың бірінші жартыжылдығындағы жедел-қызметтік жұмысының қорытындыларына арналған жедел кеңесте айқындалды. Кеңесті ашқан департамент бастығы Мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігі айқындаған "Заң мен Тәртіп" қағидаты ішкі істер органдары қызметінің басты бағдары болып қала беретінін атап өтті. Сонымен қатар жекелеген көрсеткіштердің жақсаруы талаптың төмендеуіне себеп болмауы керектігін айтты.
Жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар санының азайғанына қарамастан, кісі өлтіру, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, бұзақылық және мас күйде жасалған қылмыстардың өскені атап өтілді. Сондай-ақ аса ауыр қылмыстардың жекелеген түрлері бойынша ашылу көрсеткішінің төмендеуіне ерекше назар аударылды. Осыған байланысты Айдын Кабдулдинов қалыптасқан жағдайдың себептеріне жан-жақты талдау жүргізуді, профилактикалық жұмысты күшейтуді және аумақтық бөлімшелер басшыларының жедел-қызметтік қызмет нәтижелері үшін жеке жауапкершілігін арттыруды тапсырды.
"Интернет-алаяқтыққа қарсы күресті күшейту қажет. Қылмыстық қаржы схемаларын жедел бұғаттауды, алаяқтық топтарының барлық қатысушыларын анықтауды, дропперлерді әшкерелеу жұмыстарын жандандыруды және жәбірленушілердің ұрланған қаражатын қайтару бойынша қосымша шаралар қабылдауды тапсырамын", – деді Айдын Кабдулдинов.
Кеңесте ұйымдасқан қылмыс пен есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл мәселелеріне де ерекше назар аударылды. Департамент бастығы жастар арасындағы қылмыстық топтардың жолын кесуді, есірткі зертханаларын анықтап, жоюды, есірткінің таралу арналарының жолын кесуді және есірткі жарнамасын жою жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Бұл бағыттар бойынша нақты мерзімдер белгіленді. Басым міндеттердің қатарында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимылды күшейту, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, полиция қызметіне цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні енгізу, бейнебақылау және байланыс жүйелерін жаңғырту, сондай-ақ заңдылық пен қызметтік тәртіпті нығайту мәселелері де қамтылды.
Кеңесті қорытындылаған Айдын Кабдулдинов "Заң мен Тәртіп" қағидаты мемлекеттік саясаттың негізгі ұстанымы ғана емес, әрбір полиция қызметкерінің күнделікті жұмыс стандартына айналуға тиіс екенін атап өтті. Ол бөлімше басшыларына үшінші тоқсан қорытындысы бойынша нақты нәтижелерге қол жеткізуді тапсырып, жүктелген міндеттердің орындалуына қатысты жеке жауапкершілік ерекше бақылауда болатынын ескертті.
Бұған дейін Астанада жасөспірім қатарластарының көз алдында аяусыз соққыға жығылғаны хабарланған.