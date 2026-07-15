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Құқық

Қазақстанда науқастарды диагностикалау мен емдеуді жақсарту үшін референс-орталықтар құрылады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 16:33 Фото: pixabay
Денсаулық сақтау министрлігі референс-орталық қызметінің ережелерін айқындау, референс-орталық мәртебесін беру немесе кері қайтарып алу туралы бұйрықтың жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат анықтамалық орталықтар жүйесін құрып, олардың елдегі қызметінің тәртібін анықтайды.

Референс-орталықтар аурулар мен медициналық қызметтердің жекелеген бейіндері бойынша жетекші сараптамалық орталықтарға айналады. Олардың қызметі еліміздің барлық өңірінде пациенттерді диагностикалау мен емдеудің бірыңғай тәсілдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Референс-орталық мәртебесін Денсаулық сақтау министрлігі белгіленген талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік медициналық ұйымдардың немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің құрылымдық бөлімшелеріне береді. Бұлар – денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйым мәртебесіне ие, үшінші деңгейден төмен емес деңгейде мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсететін, заманауи жабдықтармен жарақтандырылған, білікті мамандары бар және сапа менеджменті жүйесін енгізген медициналық ұйымдар.

Референс-орталықтардың негізгі міндеті медициналық ұйымдарға сараптамалық және әдістемелік қолдау көрсету болады. Олар диагностика мен емдеудің бірыңғай стандарттарын енгізуге қатысады, бейінді медициналық ұйымдардың қызметін үйлестіреді, мамандандырылған медициналық көмектің сапасына мониторинг жүргізеді, сондай-ақ патологиялық-анатомиялық диагностиканың сапасы мен қауіпсіздігіне сыртқы бағалау жүргізеді.

Жаңа жүйенің маңызды артықшылықтарының бірі – медициналық ұйымдардың аса күрделі клиникалық жағдайлар бойынша сараптамалық қорытынды алу мүмкіндігі. Бұл тетік дәрігерлерге диагноз қою және емдеу тактикасын таңдау кезінде қосымша кәсіби қолдау алуға мүмкіндік береді.

Пациенттер үшін бұл анағұрлым дәл диагноз қоюды, зерттеу нәтижелерінің сенімділігін арттыруды және күрделі жағдайларда қосымша сараптамалық бағалауды білдіреді. Нәтижесінде референс-орталықтар институтын енгізу пациенттің тұрғылықты жеріне қарамастан мамандандырылған медициналық көмектің сапасын арттыруға ықпал етеді.

Бұл ретте бұйрық жобасында халыққа медициналық көмек көрсету тәртібін өзгерту көзделмеген. Пациенттерге қосымша рәсімдерден өту немесе жаңа ұйымдарға өз бетінше жүгіну талап етілмейді. Референс-орталықтар медициналық ұйымдармен тікелей өзара іс-қимыл жасап, оларға сараптамалық қолдау көрсететін болады.

Референс-орталықтар желісін құру ұлттық денсаулық сақтау жүйесін дамытудың кезекті кезеңі болып табылады және ғылыми әрі клиникалық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды нығайтуға, медициналық көмекті көрсетудің бірыңғай стандарттарын қамтамасыз етуге және медициналық қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Жобаны қабылдау нәтижесінде мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмектің сапасы жақсарып, ауруларды патологиялық-анатомиялық диагностикалаудың дәлдігі мен сенімділігі артады, сондай-ақ диагностикалық қателердің саны азаяды

Жоба 30 шілдеге дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

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Ботагөз Ақиқат
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