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Құқық

Көлік орындығында тұрған "жылтыр пакетке келген айыппұл" - полиция түсініктемесі

Сергек, камера, Алматы, жылтыр пакет, айыппұл, полиция, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 17:36 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Әлеуметтік желіде алматылық жүргізушіге қасындағы жолаушы орындығында тұрған жылтыр пакетке "белдік тақпаған" деген айыппұл түрінде ұйғарым шығарылғаны туралы ақпарат пайда болды. Қалалық полиция департаменті (ПД) аталған ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жазба Threads желісінде жарияланған.

"Сіздерге бір қызық айтайын ба? Таңертең маған айыппұл келді. Жолаушылар орындығында тұрған заттар үшін. Сөйтсе ол заттарым "қауіпсіздік белдігін тақпапты"... Белдік тақпағаным үшін айыппұл салды", делінген жазбада.
Айыппұл, Алматы, жылтыр пакет, қауіпсіздік белдігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 17:36

Сурет: Threads/yevgeniyashestakova

Алматы қаласының полиция департаменті бұл мәліметтің шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдейді:

"Жүргізілген тексеру барысында жарияланған фотокадр автоматты түрде құқық бұзушылықтарды тіркеу жүйесінің материалдарынан жеке алынып, шынайы мәнмәтіннен тыс таратылғаны анықталды. Алдыңғы жолаушылар орындығында тұрған пакет құқық бұзушылықты тіркеу нысаны болмаған және шығарылған әкімшілік қаулыға ешқандай қатысы жоқ. Автоматтандырылған жүйе қалыптастырған бейнежазбада көлік жүргізушісінің қозғалыс кезінде қауіпсіздік белдігін тақпай басқарғаны анық көрінеді. Әкімшілік жауапкершілік дәл осы Жол қозғалысы қағидаларын бұзу дерегі бойынша қолданылған".

Алматы қаласының полиция департаменті автоматты тіркеу материалдары бойынша шешімдер тек бір фотосуретке емес, бейнежазбалар мен өзге де дәлелдемелердің толық жиынтығына сүйене отырып қабылданатынын атап өтеді.

"Ал жекелеген фотокадр нақты жағдайды толық көрсетпейтіндіктен, қоғамды жаңылыстыруы мүмкін.Осыған байланысты полиция азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін ақпарат тарату кезінде жауапкершілік танытуға, жарияланатын мәліметтердің дұрыстығын тексеруге және тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырады. Көрінеу жалған ақпарат тарату әрекеті оның сипаты мен салдарына қарай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қатар, Полиция департаменті әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулымен келіспейтін әрбір азаматтың оны заңда белгіленген тәртіппен уәкілетті органға немесе сотқа шағымдануға құқығы бар екенін еске салады. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың заңды жолы – дәл осы құқықтық тәртіппен шағымдану болып табылады", - дейді ведомстводан.

Бұған дейін стадионға футбол тамашалауға барған елордалық үйіне айыппұл арқалап қайтқанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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