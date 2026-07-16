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Құқық

Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативі қалай есептеледі

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Туризм және спорт министрінің 2026 жылғы 10 шілдедегі бұйрығымен Мемлекеттік балалар-жасөспірімдер спорт мектептеріндегі жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік БЖСМ жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды айқындау үшін оқу-жаттығу процесіне, оның ішінде жаттықтырушы-оқытушылар құрамы мен әкімшілік-басқару персоналының еңбекақы төлеу қорына, спорттық киіммен және құрал-жабдықтармен, фармакологиямен қамтамасыз етуге, сондай-ақ спорттық іс-шараларға арналған шығыстар ескеріледі.

Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру сметалық қаржыландыру бойынша қаржыландырылатын ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау мен жалға алу, коммуналдық, байланыс және көлік қызметтері бойынша шығыстарды өтемейді.

Оқу-жаттығу процесі келесі кезеңдерге бөлінеді:

  • спорттық-сауықтыру;
  • бастапқы даярлық;
  • оқу-жаттығу;
  • спорттық шеберлікті жетілдіру;
  • жоғары спорт шеберлігі.

Мемлекеттік БЖСМ жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды есептеу кезінде келесі жалпы көрсеткіштер пайдаланылады:

  • базалық лауазымдық айлықақы (БЛА);
  • айлық есептік көрсеткіш (АЕК);
  • үш дайындық кезеңіне бөлінген білім алушылар контингенті:

- бастапқы даярлық кезеңі (Ебд) – спорттық-сауықтыру мен бастапқы даярлық топтарына қабылданған білім алушылар;

- оқу-жаттығу даярлығы кезеңі (Ежк) – спорт түрі бойынша мамандандыру мақсатында бастапқы даярлық кезеңін табысты аяқтаған білім алушылар;

- спорттық жетілдіру кезеңі (Есж) – спорттық жетілдіру және жоғары спорт шеберлігі топтарына қабылданған білім алушылар;

- дене шынықтыру және спорт саласындағы тиісті жергілікті атқарушы органымен келісу бойынша мемлекеттік БЖСМ директорымен бекітілген оқу топтарының саны, мұндағы:

  • бастапқы даярлық кезеңі топтарының жалпы саны;
  • оқу-жаттығу даярлығы кезеңі топтарының жалпы саны;
  • спорттық жетілдіру кезеңі топтарының жалпы саны.

Бұйрық 2026 жылғы 25 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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